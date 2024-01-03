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Нардепам можуть заборонити виїзд за кордон — яка причина

3 січня 2024 23:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Нардепам можуть заборонити виїзд за кордон — яка причина
Черга автомобілів на кордоні України. Фото: ДПСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Народним депутатам можуть заборонити виїзд за кордон. Це може статися, якщо вони не отримають інструктаж з Міністерства закордонних справ.

Про це йдеться в розпорядженні керівництва Ради, уривок із якого опублікував нардеп Ярослав Железняк.

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У документі йдеться, що відмовити у поїздці можуть нардепам, якщо під час попереднього закордонного відрядження вони не отримали офіційних роз'яснень МЗС щодо зовнішньополітичного курсу України, а також не узгодили з міністерством своїх заяв.

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Розпорядження керівництва Ради. Фото: t.me/yzheleznyak

Розпорядження керівництва Ради почало діяти у понеділок, 1 січня.

До того ж у ньому йдеться, що відмовити можуть у разі порушення термінів попередніх відряджень і не узгоджених поїздок в інші країни.

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Допис Железняка. Фото: скриншот

Нагадаємо, багатодітного батька восьми дітей не випустили за кордон. Прикордонники вимагали замінити в територіальному центрі комплектування і соціально підтримки слово "зняття" на слово "виключення" з військового обліку.

Також ми писали, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що в українському законодавстві не відбулося змін щодо перетину державного кордону. За його словами, на прикордонниках лежить обов’язок перевіряти законність всіх документів, які використовуються громадянами для виїзду з країни.

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