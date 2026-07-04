У Вашингтоні відмінили парад до дня незалежності США через сильну спеку

Американці під час ранкової пробіжки напередодні святкувань 4 липня. Фото: Getty images

Уляна Бойчук журналістка, (США)

Організатори офіційного параду до Дня незалежності США у Вашингтоні ухвалили термінове рішення повністю скасувати захід через наступ аномальної та небезпечної спеки. Святкова подія мала відбутися вранці 4 липня 2026 року. Проте погодні умови в американській столиці стали критичними для людей.

Про це із Вашингтону повідомляє журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук з посиланням на звернення організаторів параду.

Критичні температурні показники у США

Американські синоптики оголосили офіційне попередження про екстремальну погодну загрозу для всього Федерального округу Колумбія.

Спеціалісти зазначають, що реальний індекс спеки в регіоні Вашингтона найближчим часом досягне катастрофічних показників.

"Національна служба погоди оголосила попередження про екстремальну спеку для округу Колумбія: очікується, що показники індексу спеки (температури за відчуттями) досягнуть від 110°F до 115°F (від 43°C до 46°C)", — повідомили організатори.

За таких умов тривале перебування великої кількості людей на відкритому сонці посеред вулиць загрожує масовими тепловими ударами.

Рішення про скасування параду

Влада закликає американців та туристів утриматися від прогулянок у пікові сонячні години. У таких умовах проведення параду було визнано недоцільним.

"Це рішення було ухвалено після тривалого та ретельного розгляду ситуації, де безпека наших учасників, глядачів та персоналу була визначена як головний пріоритет", — повідомили організатори.

При цьому Reuters пише, що США загрожують аварійні відключення електроенергії через спеку. Зокрема, найбільший оператор електромереж США PJM Interconnection закликав американців зменшити споживання електроенергії. Наразі мережі перевантажені через високий попит на електроенергію через масове використання кондиціонерів.

Як писали Новини.LIVE раніше, екстремальні погодні умови та тривалі аномальні температурні рекорди зараз фіксуються в абсолютно різних куточках планети. Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреїсус офіційно заявляв, що через масштабні кліматичні зміни лише з початком літа у європейських країнах через сильну спеку загинули понад 1300 людей.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у столиці США відкрили ярмарок на честь 250-річчя незалежності. Ярмарок відкривав особисто президент США Дональд Трамп, також над Вашингтоном пролетіла військова авіація.