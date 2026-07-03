У Вашингтоні відкрили ярмарок на честь 250-річчя незалежності США

Ярмарок у Вашингтоні на честь 250-річчя незалежності США. Фото: Reuters

Ткач Едуард редактор стрічки новин

У Вашингтоні на Національній алеї стартував Великий державний американський ярмарок. Він присвячений 250-річчю незалежності США — дню, який святкуватимуть 4 липня.

Що відомо про цей ярмарок, розповіла журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

У США стартував ярмарок на честь річниці незалежності Сполучених Штатів

За словами Уляни Бойчук, свято розгорнулося у самому центрі країни — між Капітолієм та Білим домом. Цей ярмарок відкрив особисто президент США Дональд Трамп зі своїм вступним словом, а також із польотом американської військової авіації над Вашингтоном.

"Якраз, коли виступав президент, у небі над Вашингтоном літали військові літаки", — сказала журналістка Новини.LIVE.

Ярмарок у Вашингтоні на честь 250-річчя незалежності США. Фото: Reuters

Організатори у свою чергу підготували в рамках ярмарки окремі павільйони від кожного кожного штату та ключових міністерств, колесо огляду, щовечірні живі концерти, традиційне американське родео і не тільки.

Ярмарок у Вашингтоні на честь 250-річчя незалежності США. Фото: Reuters

"Ярмарок облаштований таким чином, що тут є конструкції і місця, де представлені різні штати, і кожен штат представляє себе, говорить про те, що відбувається в штаті, як бізнес розвивається тощо. Ось там трішки за моєю спиною є таке колесо огляду, на якому теж можна покататися і побачити Вашингтон... Виставка сама по собі поділена на кілька таких частин. Тут є частини... з міністерствами. Міністерство охорони здоров'я, Міністерство війни, Міністерство внутрішньої політики, тощо. Різні міністерства теж говорять про те, що вони роблять. Трішки далі, там є така ж сцена, на якій щовечора відбуваються концерти", — розповіла Уляна Бойчук.

Ярмарок у Вашингтоні на честь 250-річчя незалежності США. Фото: Reuters

Окрім того, на ярмарці можна купити їжу та навіть фірмовий мерч. Зокрема, ціни на кепки стартують від 20 доларів, а за пам'ятну футболку доведеться віддати близько 40-50 доларів).

Водночас ярмарок спричинив чимало дискусій. Деякі журналісти говорять, що відвідуваність ярмарку не така, як би хотілося.

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно у посольстві України у Вашингтоні була презентована спеціальна поштова марка FREEDOM 250, яка присвячена 250-річчю незалежності США та партнерству між українськими та американськими народами.

Також ми писали, що 14 червня Трампу виповнилося 80 років. Ми розповідали, які головні заяви він робив про Україну та які були гучні скандали.