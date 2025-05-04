Забіг на підтримку українських військових у Вашингтоні — фоторепортаж

У Вашингтоні відбувся забіг на підтримку військових ЗСУ — фото
У неділю, 4 травня, у столиці Сполучених Штатів Америки — Вашингтоні — відбувся забіг на підтримку українських захисників, які наразі воюють за суверенітет і незалежність нашої країни. Близько 50 активістів бігли, аби у такий спосіб виразити підтримку воїнам ЗСУ.
Про це з місця події інформує журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.
Забіг на підтримку ЗСУ у Вашинг тоні — фоторепортаж
У неділю, 4 травня, у Вашингтоні приблизно 50 активістів бігли, аби підтримати українців, які наразі боронять країну від російських загарбників.
Забіг на підтримку українських оборонців відбувся у столиці Америки.
Зазначимо, що щонайменше 50 активістів у США вийшли підтримати наших воїнів.
Нагадаємо, що нещодавно у Вашингтоні українці та американці вийшли на акцію проти маршу російського "безсмертного полку".
Крім того, у неділю, 4 травня, у центрі Львова відбулася акція на підтримку військовополонених.
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