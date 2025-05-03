У Вашингтоні відбулася акція проти маршу росіян "безсмертний полк"

Акція проти маршу росіян у Вашингтоні. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE

У Вашингтоні українці та американці вийшли на акцію проти маршу російського "безсмертного полку". За словами української активістки, головна мета — привернути увагу до злочинів Росії.

Про це з місця події інформує журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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Відтак, у Вашингтоні українці та американці зібралися на контр-акцію проти російського "безсмертного полку".

Зазначимо, що марш пропагандистського "безсмертного полку" має початися від Білого дому і пройти до меморіалу Другої світової війни.

Акція проти маршу росіян у Вашингтоні. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE

Акція проти маршу росіян у Вашингтоні. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE

Українська активістка Марічка розповідає, що мета акції — привернути увагу суспільства до справжніх російських злочинів. За її словами українці та американці планують оточити російську групу зі своїми плакатами, аби це побачили якомога більше людей.

На відео видно, як росіяни збираються біля Білого дому у Вашингтоні на акцію "безсмертний полк". Їх зустрічають українські активісти.

Акція проти маршу росіян у Вашингтоні. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE

Росіяни роздають георгіївську стрічку своїм, беруть портрети та сміються з українців. У відповідь активісти вигукують: "Росія вбиває цивільних", "Путін — злочинець", "Росія — країна-терористка".

Акція проти маршу росіян у Вашингтоні. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE

Нагадаємо, що нещодавно родини зниклих безвісти українських військових вкотре вийшли на мирну акцію в Києві.

Крім того, нещодавно у Києві під будівлю Міністерства внутрішніх справ України вийшли люди.