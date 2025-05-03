В Вашингтоне состоялась акция против марша россиян "бессмертный полк"

Акция против марша россиян в Вашингтоне. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

В Вашингтоне украинцы и американцы вышли на акцию против марша российского "бессмертного полка". По словам украинской активистки, главная цель — привлечь внимание к преступлениям России.

Об этом с места события информирует журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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Следовательно, в Вашингтоне украинцы и американцы собрались на контр-акцию против российского "бессмертного полка".

Отметим, что марш пропагандистского "бессмертного полка" должен начаться от Белого дома и пройти до мемориала Второй мировой войны.

Акция против марша россиян в Вашингтоне. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

Акция против марша россиян в Вашингтоне. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

Украинская активистка Маричка рассказывает, что цель акции — привлечь внимание общества к настоящим российским преступлениям. По ее словам украинцы и американцы планируют окружить российскую группу со своими плакатами, чтобы это увидели как можно больше людей.

На видео видно, как россияне собираются возле Белого дома в Вашингтоне на акцию "бессмертный полк". Их встречают украинские активисты.

Акция против марша россиян в Вашингтоне. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

Россияне раздают георгиевскую ленту своим, берут портреты и смеются над украинцами. В ответ активисты выкрикивают: "Россия убивает гражданских", "Путин — преступник", "Россия — страна-террористка".

Акция против марша россиян в Вашингтоне. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

Напомним, что недавно семьи пропавших без вести украинских военных в очередной раз вышли на мирную акцию в Киеве.

Кроме того, недавно в Киеве под здание Министерства внутренних дел Украины вышли люди.