Забег в поддержку украинских военных в Вашингтоне - фоторепортаж

Забег в поддержку воинов ВСУ в Вашингтоне. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

В воскресенье, 4 мая, в столице Соединенных Штатов Америки — Вашингтоне — состоялся забег в поддержку украинских защитников, которые сейчас воюют за суверенитет и независимость нашей страны. Около 50 активистов бежали, чтобы таким образом выразить поддержку воинам ВСУ.

Об этом с места события информирует журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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В воскресенье, 4 мая, в Вашингтоне примерно 50 активистов бежали, чтобы поддержать украинцев, которые сейчас защищают страну от российских захватчиков.

Забег в поддержку ВСУ в Вашингтоне. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

Забег в поддержку ВСУ в Вашингтоне. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

Забег в поддержку украинских защитников состоялся в столице Америки.

Отметим, что по меньшей мере 50 активистов в США вышли поддержать наших воинов.

Забег в поддержку ВСУ в Вашингтоне. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

Забег в поддержку ВСУ в Вашингтоне. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

Напомним, что недавно в Вашингтоне украинцы и американцы вышли на акцию против марша российского "бессмертного полка".

Кроме того, в воскресенье, 4 мая, в центре Львова состоялась акция в поддержку военнопленных.