Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow В Вашингтоне состоялся забег в поддержку военных ВСУ — фото arrow

В Вашингтоне состоялся забег в поддержку военных ВСУ — фото

4 мая 2025 22:20
Ульяна Бойчук - журналистка, (США)
Ульяна Бойчук
журналистка, (США)
Забег в поддержку украинских военных в Вашингтоне - фоторепортаж
Забег в поддержку воинов ВСУ в Вашингтоне. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE
Ульяна Бойчук - журналистка, (США)
Ульяна Бойчук
журналистка, (США)

В воскресенье, 4 мая, в столице Соединенных Штатов Америки — Вашингтоне — состоялся забег в поддержку украинских защитников, которые сейчас воюют за суверенитет и независимость нашей страны. Около 50 активистов бежали, чтобы таким образом выразить поддержку воинам ВСУ.

Об этом с места события информирует журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

Реклама
Читайте также:

Забег в поддержку ВСУ в Вашингтоне — фоторепортаж

В воскресенье, 4 мая, в Вашингтоне примерно 50 активистов бежали, чтобы поддержать украинцев, которые сейчас защищают страну от российских захватчиков.

Забіг Вашингтон
Забег в поддержку ВСУ в Вашингтоне. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE
Забіг Вашингтон
Забег в поддержку ВСУ в Вашингтоне. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

Забег в поддержку украинских защитников состоялся в столице Америки.

Отметим, что по меньшей мере 50 активистов в США вышли поддержать наших воинов.

Забіг Вашингтон
Забег в поддержку ВСУ в Вашингтоне. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE
Забіг Вашингтон
Забег в поддержку ВСУ в Вашингтоне. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

Напомним, что недавно в Вашингтоне украинцы и американцы вышли на акцию против марша российского "бессмертного полка".

Кроме того, в воскресенье, 4 мая, в центре Львова состоялась акция в поддержку военнопленных.

ВСУ война в Украине воины защитники Вашингтон
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама