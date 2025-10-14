Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Вашингтоні стартувала міжнародна виставка озброєнь — фото

У Вашингтоні стартувала міжнародна виставка озброєнь — фото

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 00:13
У Вашингтоні стартувала виставка озброєнь 2025
Виставка озброєнь у Вашингтоні. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE

У Вашингтоні розпочалася щорічна міжнародна виставка виробників озброєння та військової техніки. На ній представлені новітні гелікоптери, дрони та системи Patriot.

Про це з місця події повідомляє журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук у понеділок, 13 жовтня.

Реклама
Читайте також:

У Вашингтоні стартувала виставка озброєнь 2025 — фоторепортаж

У столиці США — Вашингтоні — розпочалась триденна щорічна міжнародна виставка виробників озброєння та військової техніки. Цей захід традиційно збирає провідні компанії оборонної галузі, представників армій з усього світу та фахівців із безпеки.

Виставка зброї у Вашингтоні
Військовий автомобіль на виставці у Вашингтоні. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE
Новітня військова техніка на стенді у США
Виставка озброєнь у США. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE

На виставці широко представлені новітні розробки — зокрема, гелікоптери нового покоління, дрони з розширеними бойовими можливостями. А також зенітно-ракетні комплекси Patriot, які вже активно застосовуються в Україні для захисту від ракетних атак.

Дрони та бронетехніка на виставці у США
Виставка озброєнь у Вашингтоні. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE
Оборонні компанії презентують зброю у США
Презентація військової техніки у Вашингтоні. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE

Окрім демонстрації техніки, у межах виставки проводяться спеціальні події для нетворкінгу — виробники, військові експерти та представники збройних сил різних країн мають змогу обмінятися досвідом, обговорити технологічні інновації та укласти партнерства.

Інноваційні військові технології у США
Новітнє охброєння на виставці у США. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE

Присутність великої кількості військових делегацій із різних континентів підкреслює важливість виставки як міжнародної платформи для діалогу в галузі безпеки та оборони.

Виставка у Вашингтоні триватиме до 15 жовтня.

Міжнародна виставка оборонної промисловості у США
Виставка військової техніки у Вашингтоні. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE

Нагадаємо, що нещодавно на міжнародній виставці озброєнь у Польщі презентували безпілотник, замаскований під лебедя.

Раніше ми інформували, що у Мюнхені відбулася масштабна виставка технологій.

США зброя військова техніка виставки Patriot Вашингтон
Уляна Бойчук - журналістка, (США)
Автор:
Уляна Бойчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації