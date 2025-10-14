У Вашингтоні стартувала міжнародна виставка озброєнь — фото
У Вашингтоні розпочалася щорічна міжнародна виставка виробників озброєння та військової техніки. На ній представлені новітні гелікоптери, дрони та системи Patriot.
Про це з місця події повідомляє журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук у понеділок, 13 жовтня.
У Вашингтоні стартувала виставка озброєнь 2025 — фоторепортаж
У столиці США — Вашингтоні — розпочалась триденна щорічна міжнародна виставка виробників озброєння та військової техніки. Цей захід традиційно збирає провідні компанії оборонної галузі, представників армій з усього світу та фахівців із безпеки.
На виставці широко представлені новітні розробки — зокрема, гелікоптери нового покоління, дрони з розширеними бойовими можливостями. А також зенітно-ракетні комплекси Patriot, які вже активно застосовуються в Україні для захисту від ракетних атак.
Окрім демонстрації техніки, у межах виставки проводяться спеціальні події для нетворкінгу — виробники, військові експерти та представники збройних сил різних країн мають змогу обмінятися досвідом, обговорити технологічні інновації та укласти партнерства.
Присутність великої кількості військових делегацій із різних континентів підкреслює важливість виставки як міжнародної платформи для діалогу в галузі безпеки та оборони.
Виставка у Вашингтоні триватиме до 15 жовтня.
