У Вашингтоні стартувала виставка озброєнь 2025

Виставка озброєнь у Вашингтоні. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE

У Вашингтоні розпочалася щорічна міжнародна виставка виробників озброєння та військової техніки. На ній представлені новітні гелікоптери, дрони та системи Patriot.

Про це з місця події повідомляє журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук у понеділок, 13 жовтня.

У столиці США — Вашингтоні — розпочалась триденна щорічна міжнародна виставка виробників озброєння та військової техніки. Цей захід традиційно збирає провідні компанії оборонної галузі, представників армій з усього світу та фахівців із безпеки.

Військовий автомобіль на виставці у Вашингтоні. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE

Виставка озброєнь у США. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE

На виставці широко представлені новітні розробки — зокрема, гелікоптери нового покоління, дрони з розширеними бойовими можливостями. А також зенітно-ракетні комплекси Patriot, які вже активно застосовуються в Україні для захисту від ракетних атак.

Виставка озброєнь у Вашингтоні. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE

Презентація військової техніки у Вашингтоні. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE

Окрім демонстрації техніки, у межах виставки проводяться спеціальні події для нетворкінгу — виробники, військові експерти та представники збройних сил різних країн мають змогу обмінятися досвідом, обговорити технологічні інновації та укласти партнерства.

Новітнє охброєння на виставці у США. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE

Присутність великої кількості військових делегацій із різних континентів підкреслює важливість виставки як міжнародної платформи для діалогу в галузі безпеки та оборони.

Виставка у Вашингтоні триватиме до 15 жовтня.

Виставка військової техніки у Вашингтоні. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE

