В Вашингтоне стартовала выставка вооружений 2025

В Вашингтоне началась ежегодная международная выставка производителей вооружения и военной техники. На ней представлены новейшие вертолеты, дроны и системы Patriot.
Об этом с места события сообщает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук в понедельник, 13 октября.
В столице США — Вашингтоне — началась трехдневная ежегодная международная выставка производителей вооружения и военной техники. Это мероприятие традиционно собирает ведущие компании оборонной отрасли, представителей армий со всего мира и специалистов по безопасности.
На выставке широко представлены новейшие разработки — в частности, вертолеты нового поколения, дроны с расширенными боевыми возможностями. А также зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые уже активно применяются в Украине для защиты от ракетных атак.
Кроме демонстрации техники, в рамках выставки проводятся специальные события для нетворкинга — производители, военные эксперты и представители вооруженных сил разных стран могут обменяться опытом, обсудить технологические инновации и заключить партнерства.
Присутствие большого количества военных делегаций с разных континентов подчеркивает важность выставки как международной платформы для диалога в области безопасности и обороны.
Выставка в Вашингтоне продлится до 15 октября.
