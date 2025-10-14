Видео
Україна
Видео

В Вашингтоне стартовала международная выставка вооружений — фото

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 00:13
В Вашингтоне стартовала выставка вооружений 2025
Выставка вооружений в Вашингтоне. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

В Вашингтоне началась ежегодная международная выставка производителей вооружения и военной техники. На ней представлены новейшие вертолеты, дроны и системы Patriot.

Об этом с места события сообщает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук в понедельник, 13 октября.

Читайте также:

В Вашингтоне стартовала выставка вооружений 2025 — фоторепортаж

В столице США — Вашингтоне — началась трехдневная ежегодная международная выставка производителей вооружения и военной техники. Это мероприятие традиционно собирает ведущие компании оборонной отрасли, представителей армий со всего мира и специалистов по безопасности.

Виставка зброї у Вашингтоні
Военный автомобиль на выставке в Вашингтоне. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE
Новітня військова техніка на стенді у США
Выставка вооружений в США. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

На выставке широко представлены новейшие разработки — в частности, вертолеты нового поколения, дроны с расширенными боевыми возможностями. А также зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые уже активно применяются в Украине для защиты от ракетных атак.

Дрони та бронетехніка на виставці у США
Выставка вооружений в Вашингтоне. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE
Оборонні компанії презентують зброю у США
Презентация военной техники в Вашингтоне. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

Кроме демонстрации техники, в рамках выставки проводятся специальные события для нетворкинга — производители, военные эксперты и представители вооруженных сил разных стран могут обменяться опытом, обсудить технологические инновации и заключить партнерства.

Інноваційні військові технології у США
Новейшее вооружение на выставке в США. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

Присутствие большого количества военных делегаций с разных континентов подчеркивает важность выставки как международной платформы для диалога в области безопасности и обороны.

Выставка в Вашингтоне продлится до 15 октября.

Міжнародна виставка оборонної промисловості у США
Выставка военной техники в Вашингтоне. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

Напомним, что недавно на международной выставке вооружений в Польше презентовали беспилотник, замаскированный под лебедя.

Ранее мы информировали, что в Мюнхене состоялась масштабная выставка технологий.

США оружие военная техника выставки Patriot Вашингтон
Ульяна Бойчук - журналистка, (США)
Автор:
Ульяна Бойчук
