В Вашингтоне стартовала выставка вооружений 2025

Выставка вооружений в Вашингтоне. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

В Вашингтоне началась ежегодная международная выставка производителей вооружения и военной техники. На ней представлены новейшие вертолеты, дроны и системы Patriot.

Об этом с места события сообщает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук в понедельник, 13 октября.

В столице США — Вашингтоне — началась трехдневная ежегодная международная выставка производителей вооружения и военной техники. Это мероприятие традиционно собирает ведущие компании оборонной отрасли, представителей армий со всего мира и специалистов по безопасности.

Военный автомобиль на выставке в Вашингтоне. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

Выставка вооружений в США. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

На выставке широко представлены новейшие разработки — в частности, вертолеты нового поколения, дроны с расширенными боевыми возможностями. А также зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые уже активно применяются в Украине для защиты от ракетных атак.

Выставка вооружений в Вашингтоне. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

Презентация военной техники в Вашингтоне. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

Кроме демонстрации техники, в рамках выставки проводятся специальные события для нетворкинга — производители, военные эксперты и представители вооруженных сил разных стран могут обменяться опытом, обсудить технологические инновации и заключить партнерства.

Новейшее вооружение на выставке в США. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

Присутствие большого количества военных делегаций с разных континентов подчеркивает важность выставки как международной платформы для диалога в области безопасности и обороны.

Выставка в Вашингтоне продлится до 15 октября.

Выставка военной техники в Вашингтоне. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

