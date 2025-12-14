Зеленський проведе зустріч з лідером Польщі Навроцьким — дата

У Варшаві Зеленський зустрінеться з Навроцьким — дата
Український лідер Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Польщі Каролем Навроцьким. Переговори відбудуться у Варшаві 19 грудня.
Про це повідомив прессекретар польського президента Рафал Лескевич у соцмережі X у неділю, 14 грудня.
Зустріч Зеленського та Навроцького
"Канцелярія Президента Республіки Польща запропонувала українській стороні зустріч президентів Кароля Навроцького та Володимира Зеленського 19 грудня у Варшаві", — розповів Лескевич.
За його словами, наразі узгоджуються деталі запланованого візиту. Ключовими темами розмови будуть:
- питання безпеки;
- економіка;
- історичні справи.
Нагадаємо, раніше Зеленський анонсував свій візит до Польщі. За його словами, підтримка контактів між країнами сприяє зміцненню двосторонніх відносин.
А 14 грудня у Берліні пройшла зустріч української делегації з представниками США.
