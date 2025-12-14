Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Варшаві Зеленський зустрінеться з Навроцьким — дата

У Варшаві Зеленський зустрінеться з Навроцьким — дата

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 19:08
Зеленський проведе зустріч з лідером Польщі Навроцьким — дата
Кароль Навроцький. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Український лідер Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Польщі Каролем Навроцьким. Переговори відбудуться у Варшаві 19 грудня.

Про це повідомив прессекретар польського президента Рафал Лескевич у соцмережі X у неділю, 14 грудня.

Реклама
Читайте також:

Зустріч Зеленського та Навроцького

"Канцелярія Президента Республіки Польща запропонувала українській стороні зустріч президентів Кароля Навроцького та Володимира Зеленського 19 грудня у Варшаві", — розповів Лескевич.

За його словами, наразі узгоджуються деталі запланованого візиту. Ключовими темами розмови будуть:

  • питання безпеки;
  • економіка;
  • історичні справи.
null
Допис Лескевича. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше Зеленський анонсував свій візит до Польщі. За його словами, підтримка контактів між країнами сприяє зміцненню двосторонніх відносин.

А 14 грудня у Берліні пройшла зустріч української делегації з представниками США.

Володимир Зеленський Польща Україна політики Кароль Навроцький
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації