Зеленський проведе зустріч з лідером Польщі Навроцьким — дата

Кароль Навроцький. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Український лідер Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Польщі Каролем Навроцьким. Переговори відбудуться у Варшаві 19 грудня.

Про це повідомив прессекретар польського президента Рафал Лескевич у соцмережі X у неділю, 14 грудня.

Реклама

Читайте також:

Зустріч Зеленського та Навроцького

"Канцелярія Президента Республіки Польща запропонувала українській стороні зустріч президентів Кароля Навроцького та Володимира Зеленського 19 грудня у Варшаві", — розповів Лескевич.

За його словами, наразі узгоджуються деталі запланованого візиту. Ключовими темами розмови будуть:

питання безпеки;

економіка;

історичні справи.

Допис Лескевича. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше Зеленський анонсував свій візит до Польщі. За його словами, підтримка контактів між країнами сприяє зміцненню двосторонніх відносин.

А 14 грудня у Берліні пройшла зустріч української делегації з представниками США.