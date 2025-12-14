Зеленский проведет встречу с лидером Польши Навроцким — дата

В Варшаве Зеленский встретится с Навроцким — дата
Украинский лидер Владимир Зеленский встретится с президентом Польши Каролем Навроцким. Переговоры состоятся в Варшаве 19 декабря.
Об этом сообщил пресс-секретарь польского президента Рафал Лескевич в соцсети X в воскресенье, 14 декабря.
Встреча Зеленского и Навроцкого
"Канцелярия Президента Республики Польша предложила украинской стороне встречу президентов Кароля Навроцкого и Владимира Зеленского 19 декабря в Варшаве", — рассказал Лескевич.
По его словам, сейчас согласовываются детали запланированного визита. Ключевыми темами разговора будут:
- вопросы безопасности;
- экономика;
- исторические дела.
Напомним, ранее Зеленский анонсировал свой визит в Польшу. По его словам, поддержка контактов между странами способствует укреплению двусторонних отношений.
А 14 декабря в Берлине прошла встреча украинской делегации с представителями США.
Читайте Новини.LIVE!