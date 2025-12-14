Зеленский проведет встречу с лидером Польши Навроцким — дата

Кароль Навроцкий. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Украинский лидер Владимир Зеленский встретится с президентом Польши Каролем Навроцким. Переговоры состоятся в Варшаве 19 декабря.

Об этом сообщил пресс-секретарь польского президента Рафал Лескевич в соцсети X в воскресенье, 14 декабря.

Встреча Зеленского и Навроцкого

"Канцелярия Президента Республики Польша предложила украинской стороне встречу президентов Кароля Навроцкого и Владимира Зеленского 19 декабря в Варшаве", — рассказал Лескевич.

По его словам, сейчас согласовываются детали запланированного визита. Ключевыми темами разговора будут:

вопросы безопасности;

экономика;

исторические дела.

Пост Лескевича. Фото: скриншот

Напомним, ранее Зеленский анонсировал свой визит в Польшу. По его словам, поддержка контактов между странами способствует укреплению двусторонних отношений.

А 14 декабря в Берлине прошла встреча украинской делегации с представителями США.