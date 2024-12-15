Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow У Варшаві відбувся ярмарок на подарунки українським дітям arrow

У Варшаві відбувся ярмарок на подарунки українським дітям

15 грудня 2024 13:54
Юлія Войнар - Журналістка (Польща)
Юлія Войнар
Журналістка (Польща)
Благодійний різдвяний ярмарок у Варшаві — скільки вдалося зібрати українським дітям
Ярмарок у Варшаві. Фото: благодійні фонди
Юлія Войнар - Журналістка (Польща)
Юлія Войнар
Журналістка (Польща)

У Варшаві відбувся благодійний різдвяний ярмарок на подарунки українським дітям у прифронтових зонах. Загалом вдалося зібрати 9 тисяч злотих (понад 92 тисячі гривень).

Про це повідомляють фонди Uniters, "Український дім" та Об'єднання українців у Польщі.

Читайте також:

Ярмарок у Варшаві

Учасники ярмарку передали частину виручених коштів на щорічну акцію фонду Uniters "Свято без тата". Відвідувачі також мали змогу долучитися до збору грошей для подарунків дітям через донати або пожертви у спеціальну скриньку.

Ярмарок у Варшаві, де збирали кошти для дітей з України
Ярмарок у Варшаві. Фото: благодійні фонди
Вироби на ярмарку в Варшаві
Ярмарок у Варшаві. Фото: благодійні фонди

Це вже не перший різдвяний ярмарок у Варшаві, який організовує фонд "Український дім", разом з фондом Uniters та Об’єднанням українців у Польщі. Захід  проводився до початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Втім, після 2022 року проєкт тимчасово призупинили.

Цьогоріч ярмарок повернувся, залучивши понад 50 українських майстрів і мисткинь. Організатори сподіваються, що наступного року подія стане ще масштабнішою.

У Польщі відбувся благодійний ярмарок
Ярмарок у Варшаві. Фото: благодійні фонди

"Я завжди радію, коли нам вдається щось робити разом, адже всі ми робимо одну велику справу для України. Цього разу об’єднані зусилля дали чудовий результат — великий виставковий зал, багато учасників. Сподіваємося, що з кожним роком ярмарок зростатиме і стане нашою традицією", — поділилася засновниця фонду Uniters Галина Андрушков. 

Галиша Андрушков
Засновниця фонду Uniters Галина Андрушков. Фото: Uniters

На благодійному ярмарку відвідувачі могли придбати прикраси ручної роботи, картини, святковий декор, солодощі, одяг, кераміку та свічки.

Благодійний ярмарок у Варшаві
Ярмарок у Варшаві. Фото: благодійні фонди

"Вощина для свічок з України, своя, рідна, з Вінниці і Київської фабрики, привезла, коли їздила додому. Замовляю її у пасічників, щоб була справжня", — розповіла майстриня Лариса Бердіярова. 

Лариса Бердіярова
Майстриня Лариса Бердіярова. Фото: благодійні фонди

Не залишилися без уваги й традиційні українські писанки.

"Писанки — це давній вид українського мистецтва, вони передають різні значення, тобто в них можна зашифрувати різні послання, побажання любові, наприклад, або плодовитості в цьому році, в роботі, врожаї", — пояснила подруга майстрині-писанкарки Діани Созонової Ульяна Ільницька. 

Ульяна Ільницька
Ульяна Ільницька. Фото: благодійні фонди
У Варшаві збирали гроші для українських дітей
Ярмарок у Варшаві. Фото: благодійні фонди

Свої роботи на ярмарку також представила  кримськотатарська майстриня з гончарства Марина Курукчі. Через окупацію Криму у 2014 році її родина була змушена залишити півострів. До повномасштабного російського вторгнення жили у Києві, потім у Березані, а нині тимчасово перебувають у Польщі. Син майстрині Амір розповів, що гончарне коло та піч залишилися в Україні, тому довелося купувати нові за донати: 

"Це кримськотатарська кераміка ручної роботи, створена на гончарному колі. Усі орнаменти, які ви бачите, є традиційними. У 2021 році вони були внесені до списку спадщини ЮНЕСКО. Кожен елемент орнаменту має своє значення"

У Варшаві відбувся благодійний ярмарок
Ярмарок у Варшаві. Фото: благодійні фонди

На відвідувачів ярмарку чекали також розважальна програма та майстер-класи для дітей і дорослих.

Нагадаємо, 14 грудня маршалок Сенату Польщі Малґожата Кідава-Блонська зустрілася з мером Львова Андрієм Садовим.

Також 7 грудня у Парижі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з польським лідером Анджеєм Дудою.

Польща діти українці Україна ярмарки Варшава

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:51 Хочуть гроші за зіпсутий товар — українцям пояснили, як бути

17:50 Чоловік фотографував блокпости ТЦК в Одесі — як покарали

17:46 У Чорному морі потонув російський плавучий кран — відео

17:33 Пластуни привезли Вифлеємський вогонь миру до Львова — фото

17:29 У ЗСУ показали удари по росіянах на Курщині — вражаюче відео

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

17:20 Доведеться затриматись у дорозі — затори на трасі Одеса-Рені

17:10 Укрзалізниця призупинила низку поїздів — альтернативні маршрути

17:02 У Росії підірвали залізничне полотно — ГУР показало відео

17:00 Буревій та холод — погода в Одесі на завтра

16:41 У Сумах пролунав вибух

17:51 Хочуть гроші за зіпсутий товар — українцям пояснили, як бути

17:50 Чоловік фотографував блокпости ТЦК в Одесі — як покарали

17:46 У Чорному морі потонув російський плавучий кран — відео

17:33 Пластуни привезли Вифлеємський вогонь миру до Львова — фото

17:29 У ЗСУ показали удари по росіянах на Курщині — вражаюче відео

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

17:20 Доведеться затриматись у дорозі — затори на трасі Одеса-Рені

17:10 Укрзалізниця призупинила низку поїздів — альтернативні маршрути

17:02 У Росії підірвали залізничне полотно — ГУР показало відео

17:00 Буревій та холод — погода в Одесі на завтра

16:41 У Сумах пролунав вибух

07:25 Ви постарієте — скільки років потрібно збирати на житло в Україні

06:40 У грудні дорожчають кольорові метали — ціни за 1 кг латуні

06:25 Скільки коштують продукти у Німеччині та в Україні — порівняння

14 грудня 2024

06:56 Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

06:40 В Україні високі ціни на алюміній — вартість брухту у грудні

Ексклюзив

06:37 Зимова тисяча Зеленського — підтримка не для всіх

06:25 Тепло взимку — яку систему опалення обрати та ціни в Україні

13 грудня 2024

14:32 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

12 грудня 2024
Ексклюзив

18:43 Виклик для кожного — війна очима одеського військового

Text

18:02 Влада Грузії змусила держслужбовців прийти на відкриття ялинки

13 грудня 2024
Text

23:19 Фурса пояснив, як нові ліміти на перекази допоможуть економіці

Text

22:42 Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

Text

22:00 Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

Text

18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

Text

17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

Text

17:44 Корольчук пояснив, чому минула зима пройшла без відключень

Text

17:33 Університети України зіткнулися з недобором студентів, — нардеп

Text

13:00 Масований обстріл України та допомога від США — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зміни в роботі навчальних центрів ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК