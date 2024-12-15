Благодійний різдвяний ярмарок у Варшаві — скільки вдалося зібрати українським дітям

У Варшаві відбувся ярмарок на подарунки українським дітям
У Варшаві відбувся благодійний різдвяний ярмарок на подарунки українським дітям у прифронтових зонах. Загалом вдалося зібрати 9 тисяч злотих (понад 92 тисячі гривень).
Про це повідомляють фонди Uniters, "Український дім" та Об'єднання українців у Польщі.
Ярмарок у Варшаві
Учасники ярмарку передали частину виручених коштів на щорічну акцію фонду Uniters "Свято без тата". Відвідувачі також мали змогу долучитися до збору грошей для подарунків дітям через донати або пожертви у спеціальну скриньку.
Це вже не перший різдвяний ярмарок у Варшаві, який організовує фонд "Український дім", разом з фондом Uniters та Об’єднанням українців у Польщі. Захід проводився до початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Втім, після 2022 року проєкт тимчасово призупинили.
Цьогоріч ярмарок повернувся, залучивши понад 50 українських майстрів і мисткинь. Організатори сподіваються, що наступного року подія стане ще масштабнішою.
"Я завжди радію, коли нам вдається щось робити разом, адже всі ми робимо одну велику справу для України. Цього разу об’єднані зусилля дали чудовий результат — великий виставковий зал, багато учасників. Сподіваємося, що з кожним роком ярмарок зростатиме і стане нашою традицією", — поділилася засновниця фонду Uniters Галина Андрушков.
На благодійному ярмарку відвідувачі могли придбати прикраси ручної роботи, картини, святковий декор, солодощі, одяг, кераміку та свічки.
"Вощина для свічок з України, своя, рідна, з Вінниці і Київської фабрики, привезла, коли їздила додому. Замовляю її у пасічників, щоб була справжня", — розповіла майстриня Лариса Бердіярова.
Не залишилися без уваги й традиційні українські писанки.
"Писанки — це давній вид українського мистецтва, вони передають різні значення, тобто в них можна зашифрувати різні послання, побажання любові, наприклад, або плодовитості в цьому році, в роботі, врожаї", — пояснила подруга майстрині-писанкарки Діани Созонової Ульяна Ільницька.
Свої роботи на ярмарку також представила кримськотатарська майстриня з гончарства Марина Курукчі. Через окупацію Криму у 2014 році її родина була змушена залишити півострів. До повномасштабного російського вторгнення жили у Києві, потім у Березані, а нині тимчасово перебувають у Польщі. Син майстрині Амір розповів, що гончарне коло та піч залишилися в Україні, тому довелося купувати нові за донати:
"Це кримськотатарська кераміка ручної роботи, створена на гончарному колі. Усі орнаменти, які ви бачите, є традиційними. У 2021 році вони були внесені до списку спадщини ЮНЕСКО. Кожен елемент орнаменту має своє значення".
На відвідувачів ярмарку чекали також розважальна програма та майстер-класи для дітей і дорослих.
Нагадаємо, 14 грудня маршалок Сенату Польщі Малґожата Кідава-Блонська зустрілася з мером Львова Андрієм Садовим.
Також 7 грудня у Парижі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з польським лідером Анджеєм Дудою.
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