Благодійний різдвяний ярмарок у Варшаві — скільки вдалося зібрати українським дітям

Ярмарок у Варшаві. Фото: благодійні фонди

У Варшаві відбувся благодійний різдвяний ярмарок на подарунки українським дітям у прифронтових зонах. Загалом вдалося зібрати 9 тисяч злотих (понад 92 тисячі гривень).

Про це повідомляють фонди Uniters, "Український дім" та Об'єднання українців у Польщі.

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Ярмарок у Варшаві

Учасники ярмарку передали частину виручених коштів на щорічну акцію фонду Uniters "Свято без тата". Відвідувачі також мали змогу долучитися до збору грошей для подарунків дітям через донати або пожертви у спеціальну скриньку.

Ярмарок у Варшаві. Фото: благодійні фонди

Ярмарок у Варшаві. Фото: благодійні фонди

Це вже не перший різдвяний ярмарок у Варшаві, який організовує фонд "Український дім", разом з фондом Uniters та Об’єднанням українців у Польщі. Захід проводився до початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Втім, після 2022 року проєкт тимчасово призупинили.

Цьогоріч ярмарок повернувся, залучивши понад 50 українських майстрів і мисткинь. Організатори сподіваються, що наступного року подія стане ще масштабнішою.

Ярмарок у Варшаві. Фото: благодійні фонди

"Я завжди радію, коли нам вдається щось робити разом, адже всі ми робимо одну велику справу для України. Цього разу об’єднані зусилля дали чудовий результат — великий виставковий зал, багато учасників. Сподіваємося, що з кожним роком ярмарок зростатиме і стане нашою традицією", — поділилася засновниця фонду Uniters Галина Андрушков.

Засновниця фонду Uniters Галина Андрушков. Фото: Uniters

На благодійному ярмарку відвідувачі могли придбати прикраси ручної роботи, картини, святковий декор, солодощі, одяг, кераміку та свічки.

Ярмарок у Варшаві. Фото: благодійні фонди

"Вощина для свічок з України, своя, рідна, з Вінниці і Київської фабрики, привезла, коли їздила додому. Замовляю її у пасічників, щоб була справжня", — розповіла майстриня Лариса Бердіярова.

Майстриня Лариса Бердіярова. Фото: благодійні фонди

Не залишилися без уваги й традиційні українські писанки.

"Писанки — це давній вид українського мистецтва, вони передають різні значення, тобто в них можна зашифрувати різні послання, побажання любові, наприклад, або плодовитості в цьому році, в роботі, врожаї", — пояснила подруга майстрині-писанкарки Діани Созонової Ульяна Ільницька.

Ульяна Ільницька. Фото: благодійні фонди

Ярмарок у Варшаві. Фото: благодійні фонди

Свої роботи на ярмарку також представила кримськотатарська майстриня з гончарства Марина Курукчі. Через окупацію Криму у 2014 році її родина була змушена залишити півострів. До повномасштабного російського вторгнення жили у Києві, потім у Березані, а нині тимчасово перебувають у Польщі. Син майстрині Амір розповів, що гончарне коло та піч залишилися в Україні, тому довелося купувати нові за донати:

"Це кримськотатарська кераміка ручної роботи, створена на гончарному колі. Усі орнаменти, які ви бачите, є традиційними. У 2021 році вони були внесені до списку спадщини ЮНЕСКО. Кожен елемент орнаменту має своє значення".

Ярмарок у Варшаві. Фото: благодійні фонди

На відвідувачів ярмарку чекали також розважальна програма та майстер-класи для дітей і дорослих.

Нагадаємо, 14 грудня маршалок Сенату Польщі Малґожата Кідава-Блонська зустрілася з мером Львова Андрієм Садовим.

Також 7 грудня у Парижі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з польським лідером Анджеєм Дудою.