Благотворительная рождественская ярмарка в Варшаве — сколько удалось собрать украинским детям

Ярмарка в Варшаве. Фото: благотворительные фонды

В Варшаве состоялась благотворительная рождественская ярмарка на подарки украинским детям в прифронтовых зонах. Всего удалось собрать 9 тысяч злотых (более 92 тысяч гривен).

Об этом сообщают фонды Uniters, "Украинский дом" и Объединение украинцев в Польше.

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Ярмарка в Варшаве

Участники ярмарки передали часть вырученных средств на ежегодную акцию фонда Uniters "Праздник без папы". Посетители также имели возможность присоединиться к сбору денег для подарков детям через донаты или пожертвования в специальный ящик.

Ярмарка в Варшаве. Фото: благотворительные фонды

Ярмарка в Варшаве. Фото: благотворительные фонды

Это уже не первая рождественская ярмарка в Варшаве, которую организует фонд "Украинский дом", вместе с фондом Uniters и Объединением украинцев в Польше. Мероприятие проводилось до начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Впрочем, после 2022 года проект временно приостановили.

В этом году ярмарка вернулась, привлекая более 50 украинских мастеров и художниц. Организаторы надеются, что в следующем году событие станет еще более масштабным.

Ярмарка в Варшаве. Фото: благотворительные фонды

"Я всегда радуюсь, когда нам удается что-то делать вместе, ведь все мы делаем одно большое дело для Украины. На этот раз объединенные усилия дали отличный результат — большой выставочный зал, много участников. Надеемся, что с каждым годом ярмарка будет расти и станет нашей традицией", — поделилась основатель фонда Uniters Галина Андрушков.

Основатель фонда Uniters Галина Андрушков. Фото: Uniters

На благотворительной ярмарке посетители могли приобрести украшения ручной работы, картины, праздничный декор, сладости, одежду, керамику и свечи.

Ярмарка в Варшаве. Фото: благотворительные фонды

"Вощина для свечей из Украины, своя, родная, из Винницы и Киевской фабрики, привезла, когда ездила домой. Заказываю ее у пасечников, чтобы была настоящая", — рассказала мастер Лариса Бердиярова.

Мастер Лариса Бердирова. Фото: благотворительные фонды

Не остались без внимания и традиционные украинские писанки.

"Писанки — это древний вид украинского искусства, они передают различные значения, то есть в них можно зашифровать различные послания, пожелания любви, например, или плодовитости в этом году, в работе, урожае", — объяснила подруга мастера Дианы Созоновой Ульяна Ильницкая.

Ульяна Ильницкая. Фото: благотворительные фонды

Ярмарка в Варшаве. Фото: благотворительные фонды

Свои работы на ярмарке также представила крымскотатарский мастер по гончарству Марина Курукчи. Из-за оккупации Крыма в 2014 году ее семья была вынуждена покинуть полуостров. До полномасштабного российского вторжения жили в Киеве, потом в Березани, а сейчас временно находятся в Польше. Сын мастера Амир рассказал, что гончарный круг и печь остались в Украине, поэтому пришлось покупать новые за донаты:

"Это крымскотатарская керамика ручной работы, созданная на гончарном круге. Все орнаменты, которые вы видите, являются традиционными. В 2021 году они были внесены в список наследия ЮНЕСКО. Каждый элемент орнамента имеет свое значение".

Ярмарка в Варшаве. Фото: благотворительные фонды

Посетителей ярмарки ждали также развлекательная программа и мастер-классы для детей и взрослых.

Напомним, 14 декабря маршалок Сената Польши Малгожата Кидава-Блонская встретилась с мэром Львова Андреем Садовым.

Также 7 декабря в Париже Президент Украины Владимир Зеленский встретился с польским лидером Анджеем Дудой.