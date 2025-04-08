У Варшаві представили Бурштинове серце України та вручили подяки польським містам

Камінь з бурштину "Бурштинове серце України". Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

У Варшаві відбулася церемонія вручення відзнак "Дякую серцем" польським містам, які підтримують українців під час війни. Символічні нагороди з бурштином і уламком російської ракети — як подяку за солідарність і допомогу — отримали представники 9 міст, зокрема Вроцлава, Любліна, Перемишля, Жешува та Кракова.

Деталі події дізнавалась журналістка Новини.LIVE Юлія Войнар.

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Дякую серцем

Захід організували МЗС України та посольство України в Польщі, спільно з фундаціями "Український Бурштиновий Світ" та UNITERS. В урочистій церемонії взяли участь українські та польські політики, урядовці, представники української громади, дипломати, духовенство та журналісти.

"Сьогоднішній день — ще одне свідчення того, наскільки близькі наші народи. Ми зустрічаємося тут, щоб вшанувати символ великого, пораненого серця України. І водночас віддаємо шану тим полькам і полякам, які в найважчі часи виявили справжню силу людяності. Польща — наш добрий сусід і стратегічний партнер — сьогодні є країною близькості, доброзичливості та солідарності. Мільйони українців знайшли тут прихисток від війни, але передусім щиру підтримку наших сердець, зі співчуттям і глибокою вірою в добро", — сказав посол України в Польщі Василь Боднар.

Василь Бондар. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Нагороди для польських міст. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Нагороди для польських міст. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE 1 / 3





У межах заходу відбувся благодійний аукціон "Дякую Серцем", на якому представили картини, інкрустовані бурштином.

Стартова ціна лота — від 400 до понад 3300 євро. Вдалося виручити понад 3 тисячі євро. Усі кошти спрямують на придбання медичних рюкзаків UNITERS, створених для надання допомоги в умовах бойових дій.

Вироби з бурштину. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Картини з бурштину. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Благодійний аукціон. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Благодійний аукціон. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE 1 / 4







"Наш рюкзак, розроблений спільно медиками та парамедиками, вже добре відомий — його неодноразово представляли на різних заходах. Його завжди бракує. Ми всі розуміємо, яка ситуація зараз в Україні і яка велика потреба в таких рюкзаках — лише на один напрямок потрібно близько 50 одиниць. Вартість одного — 13,5 тисяч гривень", — зазначила засновниця фундації UNITERS Галина Андрушков.

Засновниця фундації UNITERS Галина Андрушков. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Родзинкою заходу стало "Велике бурштинове серце України" — камінь вагою 1362 грами, якому, за оцінками експертів, приблизно 50 млн років. Це єдиний у світі самородок бурштину, що за формою нагадує анатомічне серце.

Унікальний камінь знайшли на родовищі у Рівненській області у 2010 році. А у 2022-му, за день до повномасштабного російського вторгнення, його мали презентувати у Києві.

Громадська діячка та засновниця Асоціації "Український Бурштиновий Світ" Галина Симха, у якої був цей унікальний скарб, не встигла виїхати з Бучі. Жінці довелося ховати камінь від російських загарбників у землі.

Бурштинове серце України. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

"Цей камінь унікальний не тільки своїми характеристиками, а своєю історією. Я закопала його у своєму дворі, переховуючи від рашистів. Нині бурштинове серце стало символом спорідненості нашої українсько-польської родини", — зазначила Галина Симха.

З Варшави "Велике бурштинове серце України" вирушить до Гданська. Потім унікальний мінерал на знак вдячності провезуть іншими країнами Європи, які підтримують Україну під час російської агресії.

Нагадаю, у Європейському Союзі вирішуватимуть подальшу долю українських біженців на рівні міністрів внутрішніх справ. Розмови про це почались через старт переговорів про перемир'я між Україною та Росією.

Також зазначимо, що Міністерство закордонних справ Польщі засудило продовження російських бомбардувань українських міст. Там наголосили, що це вчергове показує, що мета Путіна — війна, а не мир.