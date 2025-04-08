В Варшаве представили Янтарное сердце Украины и вручили благодарности польским городам

Камень из янтаря "Янтарное сердце Украины". Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE

В Варшаве состоялась церемония вручения наград "Спасибо сердцем" польским городам, которые поддерживают украинцев во время войны. Символические награды с янтарем и обломком российской ракеты — как благодарность за солидарность и помощь — получили представители 9 городов, в частности Вроцлава, Люблина, Перемышля, Жешува и Кракова.

Детали события узнавала журналистка Новини.LIVE Юлия Войнар.

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Спасибо сердцем

Мероприятие организовали МИД Украины и посольство Украины в Польше, совместно с фондами "Украинский Янтарный Мир" и UNITERS. В торжественной церемонии приняли участие украинские и польские политики, чиновники, представители украинской общины, дипломаты, духовенство и журналисты.

"Сегодняшний день — еще одно свидетельство того, насколько близки наши народы. Мы встречаемся здесь, чтобы почтить символ большого, раненого сердца Украины. И одновременно отдаем дань уважения тем полькам и полякам, которые в самые тяжелые времена проявили настоящую силу человечности. Польша — наш добрый сосед и стратегический партнер — сегодня является страной близости, доброжелательности и солидарности. Миллионы украинцев нашли здесь приют от войны, но прежде всего искреннюю поддержку наших сердец, с сочувствием и глубокой верой в добро", — сказал посол Украины в Польше Василий Боднар.

Василий Бондарь. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE

Награды для польских городов. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE

Награды для польских городов. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE 1 / 3





В рамках мероприятия состоялся благотворительный аукцион "Спасибо Сердцем", на котором представили картины, инкрустированные янтарем.

Стартовая цена лота — от 400 до более 3300 евро. Удалось выручить более 3-х тысяч евро. Все средства направят на приобретение медицинских рюкзаков UNITERS, созданных для оказания помощи в условиях боевых действий.

Изделия из янтаря. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE

Картины из янтаря. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE

Благотворительный аукцион. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE

Благотворительный аукцион. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE 1 / 4







"Наш рюкзак, разработанный совместно медиками и парамедиками, уже хорошо известен - его неоднократно представляли на различных мероприятиях. Его всегда не хватает. Мы все понимаем, какая ситуация сейчас в Украине, и какая большая потребность в таких рюкзаках - только на одно направление нужно около 50 единиц. Стоимость одного — 13,5 тысячи гривен", — отметила основательница фонда UNITERS Галина Андрушков.

Основательница фонда UNITERS Галина Андрушков. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE

Изюминкой мероприятия стало "Большое янтарное сердце Украины" — камень, весом 1362 грамма, которому, по оценкам экспертов, примерно 50 млн лет. Это единственный в мире самородок янтаря, по форме напоминающий анатомическое сердце.

Уникальный камень нашли на месторождении в Ровенской области в 2010 году. А в 2022-м, за день до полномасштабного российского вторжения, его должны были презентовать в Киеве.

Общественный деятель и основательница Ассоциации "Украинский Янтарный Мир" Галина Симха, у которой было это уникальное сокровище, не успела уехать из Бучи. Женщине пришлось прятать камень от российских захватчиков в земле.

Янтарное сердце Украины. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE

"Этот камень уникален не только своими характеристиками, а своей историей. Я закопала его в своем дворе, пряча от рашистов. Сейчас янтарное сердце стало символом родства нашей украинско-польской семьи", — отметила Галина Симха.

Из Варшавы "Большое янтарное сердце Украины" отправится в Гданьск. Затем уникальный минерал в знак благодарности провезут другими странами Европы, которые поддерживают Украину во время российской агрессии.

Напомню, в Европейском Союзе будут решать дальнейшую судьбу украинских беженцев на уровне министров внутренних дел. Разговоры об этом начались из-за старта переговоров о перемирии между Украиной и Россией.

Также отметим, что Министерство иностранных дел Польши осудило продолжение российских бомбардировок украинских городов. Там отметили, что это в очередной раз показывает, что цель Путина — война, а не мир.