Протести в Італії через закриття культурного центру — що відомо

Протест на підтримку соціального центру "Аскатасуна" в Турині, Італія. Фото: REUTERS/Michele Lapini

У північному італійському місті Турин у суботу, 1 лютого, під час масових протестів проти закриття лівого культурного центру Аскатасуна поранення дістали понад 100 співробітників поліції, ще щонайменше 10 людей затримали. Акція протесту була спрямована проти виселення культурного центру Аскатасуна, який упродовж десятиліть залишався осередком лівих політичних рухів у Турині.

Про це повідомляє Yahoo News.

Реклама

Читайте також:

В Італії сталися масові сутички через закриття культурного центру

Об'єкт закрили напередодні Різдва, що й стало приводом для масштабної демонстрації. За оцінками організаторів і влади, участь у ході через центр міста взяли понад 15 тисяч людей. Також у ЗМІ повідомляють, що в натовпі виднілися палестинські прапори.

Спочатку демонстрація відбувалася без інцидентів і проходила мирно, однак згодом ситуація різко загострилася. Учасники протесту почали кидати в поліцейських каміння, пляшки із запалювальною сумішшю та інші предмети. У різних частинах міста демонстранти підпалювали сміттєві баки, а також поліцейський фургон.

Сили правопорядку застосували сльозогінний газ і водомети для розгону натовпу. Під час зіткнень один із протестувальників зазнав черепно-мозкової травми та був госпіталізований. За даними влади, серйозні поранення отримав і 29-річний поліцейський, однак його стан не критичний. Водночас правоохоронці повідомили про видачу ордерів на арешт двох осіб.

Італійська влада жорстко відреагувала на події в Турині. Заворушення назвали "нападом на державу", а прем'єр-міністерка країни заявила, що дії учасників протестів мали ознаки спроби вбивства.

Нагадаємо, у США тривають масштабні протести у Міннеаполісі "ICE out".

Також у Львівській області нещодавно чоловік влаштував стрілянину в кафе.