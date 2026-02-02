Протесты в Италии из-за закрытия культурного центра — что известно

Протест в поддержку социального центра "Аскатасуна" в Турине, Италия. Фото: REUTERS/Michele Lapini

В северном итальянском городе Турин в субботу, 1 февраля, во время массовых протестов против закрытия левого культурного центра Аскатасуна ранения получили более 100 сотрудников полиции, еще по меньшей мере 10 человек задержали. Акция протеста была направлена против выселения культурного центра Аскатасуна, который на протяжении десятилетий оставался центром левых политических движений в Турине.

Об этом сообщает Yahoo News.

Реклама

Читайте также:

В Италии произошли массовые столкновения из-за закрытия культурного центра

Объект закрыли накануне Рождества, что и стало поводом для масштабной демонстрации. По оценкам организаторов и властей, участие в шествии через центр города приняли более 15 тысяч человек. Также в СМИ сообщают, что в толпе виднелись палестинские флаги.

Сначала демонстрация проходила без инцидентов и проходила мирно, однако впоследствии ситуация резко обострилась. Протестующие начали бросать в полицейских камни, бутылки с зажигательной смесью и другие предметы. В разных частях города демонстранты поджигали мусорные баки, а также полицейский фургон.

Силы правопорядка применили слезоточивый газ и водометы для разгона толпы. В ходе столкновений один из протестующих получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован. По данным властей, серьезные ранения получил и 29-летний полицейский, однако его состояние не критическое. В то же время правоохранители сообщили о выдаче ордеров на арест двух человек.

Итальянские власти жестко отреагировали на события в Турине. Беспорядки назвали "нападением на государство", а премьер-министр страны заявила, что действия участников протестов имели признаки попытки убийства.

Напомним, в США продолжаются масштабные протесты в Миннеаполисе "ICE out".

Также во Львовской области недавно мужчина устроил стрельбу в кафе.