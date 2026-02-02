Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Турине во время протестов ранили более 100 полицейских

В Турине во время протестов ранили более 100 полицейских

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 08:42
Протесты в Италии из-за закрытия культурного центра — что известно
Протест в поддержку социального центра "Аскатасуна" в Турине, Италия. Фото: REUTERS/Michele Lapini

В северном итальянском городе Турин в субботу, 1 февраля, во время массовых протестов против закрытия левого культурного центра Аскатасуна ранения получили более 100 сотрудников полиции, еще по меньшей мере 10 человек задержали. Акция протеста была направлена против выселения культурного центра Аскатасуна, который на протяжении десятилетий оставался центром левых политических движений в Турине.

Об этом сообщает Yahoo News.

Реклама
Читайте также:

В Италии произошли массовые столкновения из-за закрытия культурного центра

Объект закрыли накануне Рождества, что и стало поводом для масштабной демонстрации. По оценкам организаторов и властей, участие в шествии через центр города приняли более 15 тысяч человек. Также в СМИ сообщают, что в толпе виднелись палестинские флаги.

Сначала демонстрация проходила без инцидентов и проходила мирно, однако впоследствии ситуация резко обострилась. Протестующие начали бросать в полицейских камни, бутылки с зажигательной смесью и другие предметы. В разных частях города демонстранты поджигали мусорные баки, а также полицейский фургон.

Силы правопорядка применили слезоточивый газ и водометы для разгона толпы. В ходе столкновений один из протестующих получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован. По данным властей, серьезные ранения получил и 29-летний полицейский, однако его состояние не критическое. В то же время правоохранители сообщили о выдаче ордеров на арест двух человек.

Итальянские власти жестко отреагировали на события в Турине. Беспорядки назвали "нападением на государство", а премьер-министр страны заявила, что действия участников протестов имели признаки попытки убийства.

Напомним, в США продолжаются масштабные протесты в Миннеаполисе "ICE out".

Также во Львовской области недавно мужчина устроил стрельбу в кафе.

драка беспорядки Италия полиция протесты
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации