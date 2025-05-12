Переговори РФ та України — у МЗС Туреччини висловилися

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Фото: REUTERS/Kaan Soyturk

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зробив заяву щодо можливих переговорів України та Росії 15 травня. За його словами, країна намагається виконувати свою роль усіма інституціями.

Про це повідомляє Haberturk у понеділок, 12 травня.

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Фідан зауважив, що позиція Туреччини щодо війни є чіткою з самого початку.

"Наш президент неодноразово висловлював це. Туреччина намагається виконувати свою роль усіма своїми інституціями", — наголосив він.

Міністр нагадав, що минулого тижня лідер Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган мав інтенсивний дипломатичний трафік. Він говорив з Президентом США Дональдом Трампом, лідером Франції Еммануелем Макроном та російським диктатором Володимиром Путіним.

Фідан зазначив, що важливо те, що Туреччина знаходиться в центрі переговорів.

"Для нас важливо мати мир і стабільність у нашому регіоні. Я думаю, що сторони прийдуть до компромісу найближчими днями. Обидві сторони намагаються заручитися підтримкою США. Ми запрошуємо їх до якнайшвидшого припинення вогню", — додав він.

Нагадаємо, 11 травня Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність провести переговори з диктатором РФ Путіним у Туреччині.

А Росія відкинула пропозицію припинення вогню в Україні на 30 днів, починаючи з 12 травня.

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