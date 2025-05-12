Переговоры РФ и Украины — в МИД Турции высказались

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Фото: REUTERS/Kaan Soyturk

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сделал заявление относительно возможных переговоров Украины и России 15 мая. По его словам, страна пытается выполнять свою роль всеми институтами.

Об этом сообщает Haberturk в понедельник, 12 мая.

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Фидан отметил, что позиция Турции относительно войны является четкой с самого начала.

"Наш президент неоднократно высказывал это. Турция пытается выполнять свою роль всеми своими институтами", — подчеркнул он.

Министр напомнил, что на прошлой неделе лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган имел интенсивный дипломатический трафик. Он говорил с Президентом США Дональдом Трампом, лидером Франции Эмманюэлем Макроном и российским диктатором Владимиром Путиным.

Фидан отметил, что важно то, что Турция находится в центре переговоров.

"Для нас важно иметь мир и стабильность в нашем регионе. Я думаю, что стороны придут к компромиссу в ближайшие дни. Обе стороны пытаются заручиться поддержкой США. Мы приглашаем их к скорейшему прекращению огня", — добавил он.

Напомним, 11 мая Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести переговоры с диктатором РФ Путиным в Турции.

А Россия отвергла предложение прекращения огня в Украине на 30 дней, начиная с 12 мая.

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