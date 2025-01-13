Пожежа у військовому госпіталі в Тулі 13 січня — що відомо

Пожежа у військовому госпіталі в Тулі. Фото: росЗМІ

У російській Тулі у понеділок, 13 січня, сталася пожежа у військовому госпіталі. Людей евакуюють із будівлі.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Пожежа у військовому госпіталі в Тулі

На відео видно, що дим охопив весь верхній поверх.

Пожежники намагаються ліквідувати загоряння. За словами місцевих, осередок в палатах для військових.

Наразі площа горіння становить близько 1000 квадратних метрів. Проведено евакуацію 57 осіб.

"У пожежників діряві шланги, напору немає, зі сходів людей спустили", — пишуть місцеві.

За попередньою інформацією, причина загоряння — несправність електропроводки.

Допис російського Telegram-каналу. Фото: скриншот

Допис російського Telegram-каналу. Фото: скриншот

Нагадаємо, 8 січня українські воїни завдали удару по нафтобазі в Енгельсі. Щонайменше пожежа тривала чотири доби.

Також СБУ та ВМС провели успішну операцію в Росії, знищивши склад боєприпасів і дронів-розвідників у Ростовській області.