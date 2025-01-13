Пожар в военном госпитале в Туле 13 января — что известно

В Туле произошел пожар в военном госпитале — видео
В российской Туле в понедельник, 13 января, произошел пожар в военном госпитале. Людей эвакуируют из здания.
Об этом сообщают росСМИ.
Пожар в военном госпитале в Туле
На видео видно, что дым охватил весь верхний этаж.
Пожарные пытаются ликвидировать возгорание. По словам местных, очаг находится в палатах для военных.
На данный момент площадь горения составляет около 1000 квадратных метров. Проведена эвакуация 57 человек.
"У пожарных дырявые шланги, напора нет, с лестницы людей спустили", — пишут местные.
По предварительной информации, причина возгорания — неисправность электропроводки.
Напомним, 8 января украинские воины нанесли удар по нефтебазе в Энгельсе. По меньшей мере пожар длился четверо суток.
Также СБУ и ВМС провели успешную операцию в России, уничтожив склад боеприпасов и дронов-разведчиков в Ростовской области.
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