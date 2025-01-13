Пожар в военном госпитале в Туле 13 января — что известно

Пожар в военном госпитале в Туле. Фото: росСМИ

В российской Туле в понедельник, 13 января, произошел пожар в военном госпитале. Людей эвакуируют из здания.

Об этом сообщают росСМИ.

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Пожар в военном госпитале в Туле

На видео видно, что дым охватил весь верхний этаж.

Пожарные пытаются ликвидировать возгорание. По словам местных, очаг находится в палатах для военных.

На данный момент площадь горения составляет около 1000 квадратных метров. Проведена эвакуация 57 человек.

"У пожарных дырявые шланги, напора нет, с лестницы людей спустили", — пишут местные.

По предварительной информации, причина возгорания — неисправность электропроводки.

Пост российского Telegram-канала. Фото: скриншот

Пост российского Telegram-канала. Фото: скриншот

Напомним, 8 января украинские воины нанесли удар по нефтебазе в Энгельсе. По меньшей мере пожар длился четверо суток.

Также СБУ и ВМС провели успешную операцию в России, уничтожив склад боеприпасов и дронов-разведчиков в Ростовской области.