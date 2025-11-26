Відео
У трьох областях ввели аварійні відключення — деталі

У трьох областях ввели аварійні відключення — деталі

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 11:15
Оновлено: 11:36
Відключення світла 26 листопада — у трьох областях аварійні графіки
Ремонт енергооб'єктів. Фото: ДТЕК

Російські війська 26 листопада знову атакували енергетичну інфраструктуру у Донецькій та Харківській областях. В деяких регіонах наразі діють аварійні відключення світла.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України. 

Читайте також:

Де діють аварійні відключення світла 26 листопада

У Міненерго розповіли, що наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи після атаки ворога. Енергетики безперервно працюють, аби якнайшвидше відновити електропостачання.

"Для стабілізації ситуації в енергосистемі у Харківській, Сумській та Полтавській областях застосовані аварійні відключення. Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу", — йдеться у повідомленні.

Відключення світла 26 листопада
Ситуація в енергосистемі 26 листопада. Фото: Міненерго

Водночас споживачів закликали раціонально використовувати електроенергію протягом дня, особливо у пікові години споживання. Зазначається, що це допомагає знизити навантаження на систему.  

Нагадаємо, раніше Укренерго опублікувало графіки відключення світла на 26 листопада. Вони діятимуть у всіх областях. 

Крім того, 25 листопада російські війська здійснили шосту атаку на енергооб'єкти України за останні два місяці. Ситуація залишається складною. 

Міненерго обстріли війна в Україні відключення світла графіки відключень світла
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
