Відключення світла в Україні 26 листопада — як діятимуть графіки завтра

Люди на вулиці при відключеннях світла. Фото: Новини.LIVE

Графіки відключення світла завтра, 26 листопада, знову діятимуть в усіх областях України. Причиною запровадження обмежень є наслідки російських атак на енергообʼєкти.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у вівторок, 25 листопада.

Відключення світла в Україні 26 листопада

Графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 23:59 обсягом від 0,5 до 2,5 черг.

Для промислових споживачів обмеження запроваджуватимуть з 00:00 до 23:59.

В Укренерго зауважують, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитися. За інформацією варто стежити на офіційних сторінках обленерго.

"Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!" — йдеться у повідомленні.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, як довго в Україні вимикатимуть світло після завершення війни.

А у ніч проти 25 листопада російські окупанти вкотре атакували енергообʼєкти України. Внаслідок обстрілу є знеструмлені споживачі на Одещині, Дніпропетровщині, Чернігівщині, Харківщині, Київщині та в Києві.