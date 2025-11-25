Видео
Свет будут выключать везде — графики от Укрэнерго на завтра

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 19:07
обновлено: 19:07
Отключение света в Украине 26 ноября — как будут действовать графики завтра
Люди на улице при отключениях света. Фото: Новини.LIVE

Графики отключения света завтра, 26 ноября, снова будут действовать во всех областях Украины. Причиной введения ограничений являются последствия российских атак на энергообъекты.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго во вторник, 25 ноября.

Читайте также:

Отключения света в Украине 26 ноября

Графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59 объемом от 0,5 до 2,5 очередей.

Для промышленных потребителей ограничения будут вводить с 00:00 до 23:59.

В Укрэнерго отмечают, что время и объем применения ограничений могут измениться. За информацией стоит следить на официальных страницах облэнерго.

"Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно!" — говорится в сообщении.

null
Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, как долго в Украине будут выключать свет после завершения войны.

А в ночь на 25 ноября российские оккупанты в очередной раз атаковали энергообъекты Украины. В результате обстрелов обесточены потребители в Одесской, Днепропетровской, Черниговской, Харьковской, Киевской областях и в Киеве.

электроэнергия электроснабжение Укрэнерго отключения света свет графики отключений света
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
