Отключение света в Украине 26 ноября — как будут действовать графики завтра

Графики отключения света завтра, 26 ноября, снова будут действовать во всех областях Украины. Причиной введения ограничений являются последствия российских атак на энергообъекты.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго во вторник, 25 ноября.

Отключения света в Украине 26 ноября

Графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59 объемом от 0,5 до 2,5 очередей.

Для промышленных потребителей ограничения будут вводить с 00:00 до 23:59.

В Укрэнерго отмечают, что время и объем применения ограничений могут измениться. За информацией стоит следить на официальных страницах облэнерго.

"Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно!" — говорится в сообщении.

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, как долго в Украине будут выключать свет после завершения войны.

А в ночь на 25 ноября российские оккупанты в очередной раз атаковали энергообъекты Украины. В результате обстрелов обесточены потребители в Одесской, Днепропетровской, Черниговской, Харьковской, Киевской областях и в Киеве.