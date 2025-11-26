Отключение света 26 ноября — в трех областях аварийные графики

Ремонт энергообъектов. Фото: ДТЭК

Российские войска 26 ноября снова атаковали энергетическую инфраструктуру в Донецкой и Харьковской областях. В некоторых регионах сейчас действуют аварийные отключения света.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Реклама

Читайте также:

Где действуют аварийные отключения света 26 ноября

В Минэнерго рассказали, что сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы после атаки врага. Энергетики непрерывно работают, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

"Для стабилизации ситуации в энергосистеме в Харьковской, Сумской и Полтавской областях применены аварийные отключения. Сегодня во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса", — говорится в сообщении.

Ситуация в энергосистеме 26 ноября. Фото: Минэнерго

В то же время потребителей призвали рационально использовать электроэнергию в течение дня, особенно в пиковые часы потребления. Отмечается, что это помогает снизить нагрузку на систему.

Напомним, ранее Укрэнерго опубликовало графики отключения света на 26 ноября. Они будут действовать во всех областях.

Кроме того, 25 ноября российские войска совершили шестую атаку на энергообъекты Украины за последние два месяца. Ситуация остается сложной.