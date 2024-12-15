Нові графіки відключення світла почнуть діяти вже цієї ночі у трьох областях

У трьох областях України запрацюють нові графіки світла вже вночі
Вже цієї ночі у трьох областях України почнуть діяти нові графіки відключення світла. Побачити їх можна буде близько 01:00.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram.
Нові графіки відключення світла
Нові графіки почнуть діяти цієї ночі в:
- Києві та області;
- Дніпропетровській області;
- Одеській області.
"Системи оновлюються, тому єдиноразово графіки надійдуть вночі. Вони будуть доступні приблизно з 01:00 16 грудня на нашому Telegram-каналі", — йдеться у повідомленні.
Людей просять з 01:00 перевірити, в якій черзі знаходиться їхня домівка. Це можна зробити в чат-ботах у Telegram:
Нагадаємо, з 16 грудня в Україні вводяться нові графіки стабілізаційних відключень електроенергії.
Також народний депутат Сергій Нагорняк заявив, що Росія може здійснити масовані обстріли енергетичної інфраструктури України, але в такому разі не слід очікувати на тривалі відключення електроенергії.
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