Новые графики отключения света начнут действовать уже этой ночью в трех областях

В трех областях Украины заработают новые графики света уже ночью
Уже этой ночью в трех областях Украины начнут действовать новые графики отключения света. Увидеть их можно будет около 01:00.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.
Новые графики отключения света
Новые графики начнут действовать этой ночью в:
- Киеве и области;
- Днепропетровской области;
- Одесской области.
"Системы обновляются, поэтому единоразово графики поступят ночью. Они будут доступны примерно с 01:00 16 декабря на нашем Telegram-канале", — говорится в сообщении.
Людей просят с 01:00 проверить, в какой очереди находится их дом. Это можно сделать в чат-ботах в Telegram:
Напомним, с 16 декабря в Украине вводятся новые графики стабилизационных отключений электроэнергии.
Также народный депутат Сергей Нагорняк заявил, что Россия может осуществить массированные обстрелы энергетической инфраструктуры Украины, но в таком случае не следует ожидать длительных отключений электроэнергии.
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