СБУ затримали п'ятьох зловмисників, які планували продаж трофейної зброї

Затримання зловмисників. Фото: СБУ

Служба безпеки України та Національна поліція затримали п'ятьох зловмисників, які хотіли налагодити підпільний продаж "трофейної" зброї. Комплексні заходи відбувалися у Житомирській, Черкаській та Кіровоградській областях.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у Telegram у вівторок, 24 грудня.

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Житомирська область

Правоохоронці затримали двох місцевих жителів, які торгували "трофейним" озброєнням. Засоби ураження вони приховано вивозили з Донецької області.

Серед затриманих є 41-річний рецидивіст, який у 2022 році отримав умовний вирок за незаконний продаж вогнепальної зброї, але продовжив свою злочинну діяльність.

Затримання фігуранта. Фото: СБУ

Завдяки особистим зв'язкам у кримінальних колах, фігуранти знаходили потенційних клієнтів серед колишніх ув'язнених.

Чоловіки зберігали зброю у спеціально створеному схроні, який облаштували в гаражі. Під час огляду було вилучено:

понад 1 кг вибухівки з підривачами;

бойові гранати РГД-5 та Ф-1;

понад пів тисячі набоїв різного калібру.

Вилучені гранати. Фото: СБУ

Черкаська область

Підозру отримав 30-річний дезертир, який вкрав зброю та боєприпаси з військової частини, де проходив службу. Йдеться про п'ять бойових гранат, автомат Калашникова з набоями і двома глушниками.

Затримання фігуранта. Фото: СБУ

Їх він сховав у приватному будинку своїх батьків, де переховувався. Крім того, там він шукав "покупців" зброї.

Вилучена зброя. Фото: СБУ

Кропивницький

У місті затримано двох дезертирів, які планувати продати криміналітету п'ять протитанкових гранатометів та 11 гранат Ф-1.

Вилучена зброя. Фото: СБУ

Також було вилучено правоохоронцями два бойових пістолети, кулемет, протипіхотну міну та вибухівку.

Вилучена зброя. Фото: СБУ

Покарання фігурантам

"Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами)", — йдеться у повідомленні.

Зловмисникам загрожує до семи років ув'язнення.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, СБУ запобігла вбивству свідка у кримінальній справі, де полковнику пропонували хабар у розмірі 1 млн доларів. Для цього замовник почав шукати кілера та розробляти план злочину.

Раніше у Харкові правоохоронці затримали неповнолітніх агентів російських спецслужб, які здійснили вибухи поблизу двох райвідділів поліції.