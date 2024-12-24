СБУ затримали п'ятьох зловмисників, які планували продаж трофейної зброї

У трьох областях хотіли налагодити продаж зброї — деталі від СБУ
Служба безпеки України та Національна поліція затримали п'ятьох зловмисників, які хотіли налагодити підпільний продаж "трофейної" зброї. Комплексні заходи відбувалися у Житомирській, Черкаській та Кіровоградській областях.
Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у Telegram у вівторок, 24 грудня.
Житомирська область
Правоохоронці затримали двох місцевих жителів, які торгували "трофейним" озброєнням. Засоби ураження вони приховано вивозили з Донецької області.
Серед затриманих є 41-річний рецидивіст, який у 2022 році отримав умовний вирок за незаконний продаж вогнепальної зброї, але продовжив свою злочинну діяльність.
Завдяки особистим зв'язкам у кримінальних колах, фігуранти знаходили потенційних клієнтів серед колишніх ув'язнених.
Чоловіки зберігали зброю у спеціально створеному схроні, який облаштували в гаражі. Під час огляду було вилучено:
- понад 1 кг вибухівки з підривачами;
- бойові гранати РГД-5 та Ф-1;
- понад пів тисячі набоїв різного калібру.
Черкаська область
Підозру отримав 30-річний дезертир, який вкрав зброю та боєприпаси з військової частини, де проходив службу. Йдеться про п'ять бойових гранат, автомат Калашникова з набоями і двома глушниками.
Їх він сховав у приватному будинку своїх батьків, де переховувався. Крім того, там він шукав "покупців" зброї.
Кропивницький
У місті затримано двох дезертирів, які планувати продати криміналітету п'ять протитанкових гранатометів та 11 гранат Ф-1.
Також було вилучено правоохоронцями два бойових пістолети, кулемет, протипіхотну міну та вибухівку.
Покарання фігурантам
"Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами)", — йдеться у повідомленні.
Зловмисникам загрожує до семи років ув'язнення.
Нагадаємо, СБУ запобігла вбивству свідка у кримінальній справі, де полковнику пропонували хабар у розмірі 1 млн доларів. Для цього замовник почав шукати кілера та розробляти план злочину.
Раніше у Харкові правоохоронці затримали неповнолітніх агентів російських спецслужб, які здійснили вибухи поблизу двох райвідділів поліції.
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