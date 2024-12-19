Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow СБУ зірвала план вбивства свідка у гучній справі — деталі arrow

СБУ зірвала план вбивства свідка у гучній справі — деталі

19 грудня 2024 12:44
Ольга Антоновська - редактор
СБУ запобігла вбивству ключового свідка у гучній справі — подробиці
Повідомлення підозри. Фото: СБУ
Ольга Антоновська - редактор

Служба безпеки запобігла вбивству свідка у кримінальній справі, де полковнику СБУ пропонували 1 млн доларів хабаря. Для цього замовник почав шукати кілера та продумувати вбивство.

Про це повідомляє Служба безпеки України в Telegram у четвер, 19 грудня.

Читайте також:

Зірвали план вбивства ключового свідка

Навесні 2024 року група рейдерів запропонувала полковнику СБУ 1 млн доларів хабаря, аби посприяти рейдерському захопленню видобувної компанії на Вінниччині. Про отриману "пропозицію" полковник української спецслужби одразу доповів своєму керівництву. Фігурантів затримали.

"Перебуваючи у слідчому ізоляторі, організатор злочинної групи спланував вбивство головного свідка у цій справі. У такий спосіб він намагався уникнути покарання в суді", — зазначають в СБУ.

Замовне вбивство свідка
Повідомлення СБУ про підготовку до вбивства. Фото: скриншот

Фігурант почав шукати кілера, який би зміг "прибрати" ключового свідка у справі. Для цього він звернувся по допомогу до тих, хто перебував разом з ним в СІЗО і мали відповідні зв'язки на волі. 

"Рейдер пообіцяв надати потенційному виконавцю вбивства всю персональну інформацію про свідка, зокрема, адресу його проживання та маршрути руху. Після вчинення злочину замовник гарантував заплатити кілеру 50 тис. доларів США", — інформують в СБУ.

Співробітники СБУ завчасно викрили плани фігуранта та зірвали підготовку до замовного вбивства. Чоловікові повідомили про нову підозру — тепер у підготовці до вчинення замовного вбивства. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві судили 23-річного хлопця. Він жорстоко вбив рідну бабусю ножем.

У Полтавській області судили чоловіка, який жорстоко вбив власних батьків. В обвинуваченого була залежність від азартних ігор.

СБУ вбивство хабар замах Кримінал

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:11 Путін пропонує "експериментальний" удар по Києву Орєшніком

14:08 Рада підтримала запит на позбавлення Бойка звання Героя України

13:59 Унікальні рослини на Миколаївщині — створені нові заповідники

13:58 Біля парламенту Абхазії депутат відкрив стрілянину — є жертви

13:58 Освіта в Німеччині — чому приватні школи програють державним

Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні - 80x80

Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні

13:58 Нові штрафи для українців — за що тепер карають на 5 100 грн

13:55 Скандал у 211-й бригаді — у Тернополі поновили розгляд справи

13:54 Не всі пенсіонери отримали "Зимову єПідтримку" — причини

13:38 Штрафи за несплату єдиного податку — які суми для ФОПів

13:36 В ГУР розкрили, скільки мобілізованих росіян загинули на війні

14:11 Путін пропонує "експериментальний" удар по Києву Орєшніком

14:08 Рада підтримала запит на позбавлення Бойка звання Героя України

13:59 Унікальні рослини на Миколаївщині — створені нові заповідники

13:58 Біля парламенту Абхазії депутат відкрив стрілянину — є жертви

13:58 Освіта в Німеччині — чому приватні школи програють державним

Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні - 80x80

Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні

13:58 Нові штрафи для українців — за що тепер карають на 5 100 грн

13:55 Скандал у 211-й бригаді — у Тернополі поновили розгляд справи

13:54 Не всі пенсіонери отримали "Зимову єПідтримку" — причини

13:38 Штрафи за несплату єдиного податку — які суми для ФОПів

13:36 В ГУР розкрили, скільки мобілізованих росіян загинули на війні

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

06:41 Українці масово скаржаться на махінації у медичній системі Helsi

06:40 Ціни на чормет змінилися — скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Text

13:00 Зеленський погодився на миротворців в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:51 Войцехівський пояснив, чому онлайн-вибори в Україні неможливі

Text

12:17 Сприяло керівництво — нардеп прокоментував скандал в 211 бригаді

Text

11:07 Сазонов наголосив на проблемі бюрократії в армії

Text

09:53 Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні

Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні - 80x80

Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні

Text

09:00 У Трампа озвучили термін фіналу війни — ефір Ранок.LIVE

Text

07:51 Подоляк назвав умови закінчення війни у 2025 році

18 грудня 2024
Text

22:38 Україна і Катар планували бізнес з газом — деталі від Камельчука

Text

21:45 Подоляк висловився щодо скандалу у 211-й бригаді

Text

19:38 Скандал у 211-й бригаді — військовий зробив заяву

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні