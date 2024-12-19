СБУ запобігла вбивству ключового свідка у гучній справі — подробиці

Повідомлення підозри. Фото: СБУ

Служба безпеки запобігла вбивству свідка у кримінальній справі, де полковнику СБУ пропонували 1 млн доларів хабаря. Для цього замовник почав шукати кілера та продумувати вбивство.

Про це повідомляє Служба безпеки України в Telegram у четвер, 19 грудня.

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Зірвали план вбивства ключового свідка

Навесні 2024 року група рейдерів запропонувала полковнику СБУ 1 млн доларів хабаря, аби посприяти рейдерському захопленню видобувної компанії на Вінниччині. Про отриману "пропозицію" полковник української спецслужби одразу доповів своєму керівництву. Фігурантів затримали.

"Перебуваючи у слідчому ізоляторі, організатор злочинної групи спланував вбивство головного свідка у цій справі. У такий спосіб він намагався уникнути покарання в суді", — зазначають в СБУ.

Повідомлення СБУ про підготовку до вбивства. Фото: скриншот

Фігурант почав шукати кілера, який би зміг "прибрати" ключового свідка у справі. Для цього він звернувся по допомогу до тих, хто перебував разом з ним в СІЗО і мали відповідні зв'язки на волі.

"Рейдер пообіцяв надати потенційному виконавцю вбивства всю персональну інформацію про свідка, зокрема, адресу його проживання та маршрути руху. Після вчинення злочину замовник гарантував заплатити кілеру 50 тис. доларів США", — інформують в СБУ.

Співробітники СБУ завчасно викрили плани фігуранта та зірвали підготовку до замовного вбивства. Чоловікові повідомили про нову підозру — тепер у підготовці до вчинення замовного вбивства. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

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