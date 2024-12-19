СБУ сорвала убийство ключевого свидетеля по громкому делу — подробности

Сообщение подозрения. Фото: СБУ

Служба безопасности предотвратила убийство свидетеля по уголовному делу, где полковнику СБУ предлагали 1 млн долларов взятки. Для этого заказчик начал искать киллера и продумывать убийство.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Telegram в четверг, 19 декабря.

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Сорвали план убийства ключевого свидетеля

Весной 2024 года группа рейдеров предложила полковнику СБУ 1 млн долларов взятки, чтобы помочь рейдерскому захвату добывающей компании в Винницкой области. О полученном "предложении" полковник украинской спецслужбы сразу доложил своему руководству. Фигуранты были задержаны.

"Находясь в следственном изоляторе, организатор преступной группы спланировал убийство главного свидетеля по этому делу. Таким образом, он пытался избежать наказания в суде", — отмечают в СБУ.

Уведомление СБУ о подготовке к убийству. Фото: скриншот

Фигурант начал искать киллера, который смог бы "убрать" ключевого свидетеля по делу. Для этого он обратился за помощью к тем, кто находился вместе с ним в СИЗО и имел соответствующие связи на свободе.

"Рейдер пообещал предоставить потенциальному исполнителю убийства всю персональную информацию о свидетеле, в частности адрес его проживания и маршруты движения. После совершения преступления заказчик гарантировал заплатить киллеру 50 тыс. долларов США", — информируют в СБУ.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили планы фигуранта и сорвали подготовку к заказному убийству. Мужчине сообщили о новом подозрении — теперь в подготовке к совершению заказного убийства. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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