СБУ задержали пятерых злоумышленников, которые планировали продажу трофейного оружия

В трех областях хотели наладить продажу оружия — детали от СБУ
Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали пятерых злоумышленников, которые хотели наладить подпольную продажу "трофейного" оружия. Комплексные мероприятия проходили в Житомирской, Черкасской и Кировоградской областях.
Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram во вторник, 24 декабря.
Житомирская область
Правоохранители задержали двух местных жителей, торговавших "трофейным" вооружением. Средства поражения они скрыто вывозили из Донецкой области.
Среди задержанных есть 41-летний рецидивист, который в 2022 году получил условный приговор за незаконную продажу огнестрельного оружия, но продолжил свою преступную деятельность.
Благодаря личным связям в криминальных кругах фигуранты находили потенциальных клиентов среди бывших заключенных.
Мужчины хранили оружие в специально созданном тайнике, который обустроили в гараже. Во время осмотра было изъято:
- более 1 кг взрывчатки с взрывателями;
- боевые гранаты РГД-5 и Ф-1;
- более полтысячи патронов различного калибра.
Черкасская область
Подозрение получил 30-летний дезертир, который украл оружие и боеприпасы из воинской части, где проходил службу. Речь идет о пяти боевых гранатах, автомате Калашникова с патронами и двумя глушителями.
Их он спрятал в частном доме своих родителей, где прятался. Кроме того, там он искал "покупателей" оружия.
Кропивницкий
В городе задержаны два дезертира, которые планировали продать криминалитету пять противотанковых гранатометов и 11 гранат Ф-1.
Также было изъято правоохранителями два боевых пистолета, пулемет, противопехотную мину и взрывчатку.
Наказание фигурантам
"Сейчас задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)", — говорится в сообщении.
Злоумышленникам грозит до семи лет заключения.
Напомним, СБУ предотвратила убийство свидетеля по уголовному делу, где полковнику предлагали взятку в размере 1 млн долларов. Для этого заказчик принялся искать киллера и разрабатывать план преступления.
Ранее в Харькове правоохранители задержали несовершеннолетних агентов российских спецслужб, совершивших взрывы вблизи двух райотделов полиции.
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