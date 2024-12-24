СБУ задержали пятерых злоумышленников, которые планировали продажу трофейного оружия

Задержание злоумышленников. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали пятерых злоумышленников, которые хотели наладить подпольную продажу "трофейного" оружия. Комплексные мероприятия проходили в Житомирской, Черкасской и Кировоградской областях.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram во вторник, 24 декабря.

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Житомирская область

Правоохранители задержали двух местных жителей, торговавших "трофейным" вооружением. Средства поражения они скрыто вывозили из Донецкой области.

Среди задержанных есть 41-летний рецидивист, который в 2022 году получил условный приговор за незаконную продажу огнестрельного оружия, но продолжил свою преступную деятельность.

Задержание фигуранта. Фото: СБУ

Благодаря личным связям в криминальных кругах фигуранты находили потенциальных клиентов среди бывших заключенных.

Мужчины хранили оружие в специально созданном тайнике, который обустроили в гараже. Во время осмотра было изъято:

более 1 кг взрывчатки с взрывателями;

боевые гранаты РГД-5 и Ф-1;

более полтысячи патронов различного калибра.

Изъятые гранаты. Фото: СБУ

Черкасская область

Подозрение получил 30-летний дезертир, который украл оружие и боеприпасы из воинской части, где проходил службу. Речь идет о пяти боевых гранатах, автомате Калашникова с патронами и двумя глушителями.

Задержание фигуранта. Фото: СБУ

Их он спрятал в частном доме своих родителей, где прятался. Кроме того, там он искал "покупателей" оружия.

Изъятое оружие. Фото: СБУ

Кропивницкий

В городе задержаны два дезертира, которые планировали продать криминалитету пять противотанковых гранатометов и 11 гранат Ф-1.

Изъятое оружие. Фото: СБУ

Также было изъято правоохранителями два боевых пистолета, пулемет, противопехотную мину и взрывчатку.

Изъятое оружие. Фото: СБУ

Наказание фигурантам

"Сейчас задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)", — говорится в сообщении.

Злоумышленникам грозит до семи лет заключения.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, СБУ предотвратила убийство свидетеля по уголовному делу, где полковнику предлагали взятку в размере 1 млн долларов. Для этого заказчик принялся искать киллера и разрабатывать план преступления.

Ранее в Харькове правоохранители задержали несовершеннолетних агентов российских спецслужб, совершивших взрывы вблизи двух райотделов полиции.