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В трех областях хотели наладить продажу оружия — детали от СБУ

24 декабря 2024 10:59
Аркадий Пастула - Редактор
СБУ задержали пятерых злоумышленников, которые планировали продажу трофейного оружия
Задержание злоумышленников. Фото: СБУ
Аркадий Пастула - Редактор

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали пятерых злоумышленников, которые хотели наладить подпольную продажу "трофейного" оружия. Комплексные мероприятия проходили в Житомирской, Черкасской и Кировоградской областях.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram во вторник, 24 декабря.

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Житомирская область

Правоохранители задержали двух местных жителей, торговавших "трофейным" вооружением. Средства поражения они скрыто вывозили из Донецкой области.

Среди задержанных есть 41-летний рецидивист, который в 2022 году получил условный приговор за незаконную продажу огнестрельного оружия, но продолжил свою преступную деятельность.

Продажа "трофейного" оружия.
Задержание фигуранта. Фото: СБУ

Благодаря личным связям в криминальных кругах фигуранты находили потенциальных клиентов среди бывших заключенных.

Мужчины хранили оружие в специально созданном тайнике, который обустроили в гараже. Во время осмотра было изъято: 

  • более 1 кг взрывчатки с взрывателями; 
  • боевые гранаты РГД-5 и Ф-1;
  • более полтысячи патронов различного калибра.
Обыск у фигурантов Житомирской области
Изъятые гранаты. Фото: СБУ

Черкасская область

Подозрение получил 30-летний дезертир, который украл оружие и боеприпасы из воинской части, где проходил службу. Речь идет о пяти боевых гранатах, автомате Калашникова с патронами и двумя глушителями.

Человек, который хотел продавать ворованное оружие
Задержание фигуранта. Фото: СБУ

Их он спрятал в частном доме своих родителей, где прятался. Кроме того, там он искал "покупателей" оружия.

Оружие фигуранта в Черкасской области
Изъятое оружие. Фото: СБУ

Кропивницкий

В городе задержаны два дезертира, которые планировали продать криминалитету пять противотанковых гранатометов и 11 гранат Ф-1.

Оружие, которое хотели нелегально продать
Изъятое оружие. Фото: СБУ

Также было изъято правоохранителями два боевых пистолета, пулемет, противопехотную мину и взрывчатку.

СБУ изъяли оружие у фигуранта в Кропивницком
Изъятое оружие. Фото: СБУ

Наказание фигурантам

"Сейчас задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)", — говорится в сообщении.

Злоумышленникам грозит до семи лет заключения.

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Пост СБУ. Фото: скриншот
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Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, СБУ предотвратила убийство свидетеля по уголовному делу, где полковнику предлагали взятку в размере 1 млн долларов. Для этого заказчик принялся искать киллера и разрабатывать план преступления.

Ранее в Харькове правоохранители задержали несовершеннолетних агентов российских спецслужб, совершивших взрывы вблизи двух райотделов полиции.

СБУ оружие Украина Кировоградская область Черкасская область Житомирская область

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