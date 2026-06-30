У трьох областях будуть зливи: прогноз погоди в Україні на завтра

Люди під дощем. Фото: УНІАН

Альбіна Зарічна Редактор

Погода в Україні завтра, 1 липня, очікується спекотною. Подекуди температура повітря підвищиться до +38 °С. Водночас місцями синоптики прогнозують дощі та грози.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко.

Прогноз погоди в Україні на завтра від Укргідрометцентру

Упродовж доби буде невелика хмарність. На крайньому заході країни вдень очікуються короткочасні дощі, грози, а в окремих районах град та шквали до 20 метрів на секунду.

Погода в Україні 1 липня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер буде східний та південно-східний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +18...+23 °С, вдень +29...+34 °С, на південному заході місцями сильна спека до +38 °С.

Синоптики оголосили перший рівень небезпечності у Волинській, Львівській та Закарпатській областях через грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні 1 липня. Фото: Укргідрометцентр

Крім того, завтра у більшості областях України оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Попередження про пожежну небезпеку в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 1 липня від синоптика Наталки Діденко

Упродовж дня температура повітря буде +30...+35 °С. Опади малоймовірні, але на Закарпатті будуть локальні грозові дощі.

Погода в Україні 1 липня. Фото: Meteopost

У Києві завтра сонячна та спекотно. Там температура повітря очікується близько +33 °С.

За словами Діденко, вже 2 липня до України підійде холодний атмосферний фронт. Спочатку спека послабне у західних областях, а протягом 3-4 липня у більшості областях. Крім того, синоптик попередила, що при наближенні атмосферного фронту можливі сильні зливи, шквали та грози.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на начальницю відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру Наталію Птуху, найближчим часом в Україні послабне спека. Температура повітря почне знижуватися вже 3-5 липня.

А погода в липні очікується теплою, а подекуди спекотною. Водночас фактично щотижня очікуються короткочасні опади та грози.