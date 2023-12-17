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У TikTok 13 тисяч російських ботів працювали на дискридитацію керівництва України

17 грудня 2023 18:17
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У TikTok 13 тисяч російських ботів працювали на дискридитацію керівництва України
Смартфон з додатком TikTok у руці. Фото: Fox Business
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Росія проводила дезінформаційну операцію на базі соціальної мережі TikTok. Вона була направлена на колишнього міністра оборони України Олексія Резнікова зокрема та український уряд загалом. Основною темою фейків була суцільна корупція.

Про це йдеться у розслідуванні Лабораторії цифрових криміналістичних досліджень (DFRLab) спільно з проєктом BBC Verify.

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В чому полягала дезінформаційна кампанія

Кампанія проводилася ботами, які поширювали відео щонайменше сімома мовами зі звинуваченнями Резнікова в купівлі розкішних маєтків і автомобілів. Таким чином він нібито отримував прибуток від війни.

Також були відео про дочку Резнікова Анастасію Штейнгауз, яка нібито купила віллу в Мадриді через підставну компанію на Кіпрі.

У розслідуванні згадують і кампанію проти генерала Валерія Залужного, який нібито придбав віллу в Чилі.

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Створений росіянами бот. Фото: скриншот
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Один із створених спецслужбами РФ бот. Фото: скриншот
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Бот, згенерований сецслужбами РФ. Фото: скриншот

Як вдалося розкрити мережу ботів

DFRLab виявила тисячі підозрілих акаунтів TikTok, які постили схожі або майже однакові відео. На них вийшли через іншу соцмережу — Х (колишня Twitter).

Облікові записи, які публікували ці відео, використовували подібні оповіді й шаблони твітів. Вони здебільшого завантажували лише одне відео на новоствореному акаунті й використовували аудіо, створене штучним інтелектом.

Скільки було задіяно ботів

Фахівці TikTok уже виявили понад 12 800 акаунтів які брали участь в операції. Сумарно вони мали понад 847 тисяч підписників. Попередньо повідомляється, що вони генерували сотні мільйонів переглядів.

Компанія TikTok описала це як найбільшу інформаційну операцію, яку коли-небудь виявили на платформі. Спеціалісти висловили упевненість, що операція була організована спецслужбами РФ.

Раніше ми повідомляли, що аферисти вигадали нову шахрайську схему — вони пропонують передивлятися короткі відео та ставити "лайки" у популярних соціальних мережах за гроші. Однак таким чином вони збирають персональні дані, зокрема інформацію про банківську карту.

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