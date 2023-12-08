Гроші за "лайки" — кіберполіція попередила українців про онлайн-шахраїв

Кіберфахівець за комп'ютером. Фото: скриншот з відео

Аферисти вигадали нову шахрайську схему — вони пропонують передивлятися короткі відео та ставити "лайки" у популярних соціальних мережах за гроші. Однак таким чином вони збирають персональні дані, зокрема інформацію про банківську карту.

Про це розповіли у Нацполіції та закликали українців бути обачними.

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Правоохоронці розповіли, що однією з поширених шахрайських схем є пропозиція легкого заробітку за перегляд відео. Такі повідомлення аферисти надсилають у популярних месенджерах, потрібно нібито лише перейти за надісланими посиланнями та ставити вподобайки до відео в TikTok або ж відгуки в Google-картах.

Спершу за такі завдання шахраї навіть можуть виплатити від 100 до 500 гривень, аби втертись в довіру, проте у такий спосіб вони збирають персональні дані, зокрема інформацію про банківську карту.

"Далі аферисти пропонують приєднатися до так званої "робочої групи" з можливістю значно більшого заробітку. Громадянин отримує завдання оплатити придбання товарів чи послуг, визначених адміністратором групи. Для першого разу це відносно невелика сума. Є навіть шанс отримати виплату на картку після першого разу — так шахраї ще більше втираються в довіру", — розповідають про шахрайську схему правоохоронці.

Наступний крок — адміністратори пропонують придбати неіснуючий товар за значно вищими цінами. При цьому надають фішингові посилання на шахрайські онлайн-магазини, де треба ввести конфіденційну платіжну інформацію. У такий спосіб вони отримують доступ до рахунків жертв та привласнюють їх заощадження.

"Якщо ви обізнані про таку "схему", не слід намагатися отримати гроші від шахраїв навіть на перших етапах — будь-яке спілкування з аферистами це ризик втратити свої заощадження", — наголошують в поліції.

Як не попастись на гачок шахраїв

У кіберполіції розповіли, щоб не стати жертвою шахраїв потрібно дотримуватись наступних порад:

надавати перевагу вакансіям з офіційним працевлаштуванням;

не довіряти пропозиціям незнайомців отримати гроші задарма — скоріше за все ви натрапили на шахраїв;

не здійснювати переказів коштів на невідомі рахунки;

не повідомляти конфіденційної інформації стороннім (дані картки, логін і паролі до онлайн банкінгу тощо);

ніколи не вводити конфіденційні дані на підозрілих сайтах;

не переходити за сумнівними гіперпосиланнями, адже за ними може ховатися фішинговий ресурс. Уважно переглядайте URL-адресу потрібного сайту — будь-яка неточність може свідчити, що ви опинилися на фішинговому ресурсі.

Якщо ви вже розголосили інформацію про банківську карту та помітили шахрайські дії, одразу звертайтесь до банку та кіберполіції.

Нагадаємо, нещодавно у компанії "Нова пошта" попередили клієнтів про шахрайську схему, яка з'явилась у мережі Інтернет. Йдеться про акції нібито від імені компанії, присвячені Різдвяно-новорічним святам.