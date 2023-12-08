Гроші за "лайки" — кіберполіція попередила українців про онлайн-шахраїв
Аферисти вигадали нову шахрайську схему — вони пропонують передивлятися короткі відео та ставити "лайки" у популярних соціальних мережах за гроші. Однак таким чином вони збирають персональні дані, зокрема інформацію про банківську карту.
Про це розповіли у Нацполіції та закликали українців бути обачними.
Нова шахрайська схема в соцмережах
Правоохоронці розповіли, що однією з поширених шахрайських схем є пропозиція легкого заробітку за перегляд відео. Такі повідомлення аферисти надсилають у популярних месенджерах, потрібно нібито лише перейти за надісланими посиланнями та ставити вподобайки до відео в TikTok або ж відгуки в Google-картах.
Спершу за такі завдання шахраї навіть можуть виплатити від 100 до 500 гривень, аби втертись в довіру, проте у такий спосіб вони збирають персональні дані, зокрема інформацію про банківську карту.
"Далі аферисти пропонують приєднатися до так званої "робочої групи" з можливістю значно більшого заробітку. Громадянин отримує завдання оплатити придбання товарів чи послуг, визначених адміністратором групи. Для першого разу це відносно невелика сума. Є навіть шанс отримати виплату на картку після першого разу — так шахраї ще більше втираються в довіру", — розповідають про шахрайську схему правоохоронці.
Наступний крок — адміністратори пропонують придбати неіснуючий товар за значно вищими цінами. При цьому надають фішингові посилання на шахрайські онлайн-магазини, де треба ввести конфіденційну платіжну інформацію. У такий спосіб вони отримують доступ до рахунків жертв та привласнюють їх заощадження.
"Якщо ви обізнані про таку "схему", не слід намагатися отримати гроші від шахраїв навіть на перших етапах — будь-яке спілкування з аферистами це ризик втратити свої заощадження", — наголошують в поліції.
Як не попастись на гачок шахраїв
У кіберполіції розповіли, щоб не стати жертвою шахраїв потрібно дотримуватись наступних порад:
- надавати перевагу вакансіям з офіційним працевлаштуванням;
- не довіряти пропозиціям незнайомців отримати гроші задарма — скоріше за все ви натрапили на шахраїв;
- не здійснювати переказів коштів на невідомі рахунки;
- не повідомляти конфіденційної інформації стороннім (дані картки, логін і паролі до онлайн банкінгу тощо);
- ніколи не вводити конфіденційні дані на підозрілих сайтах;
- не переходити за сумнівними гіперпосиланнями, адже за ними може ховатися фішинговий ресурс. Уважно переглядайте URL-адресу потрібного сайту — будь-яка неточність може свідчити, що ви опинилися на фішинговому ресурсі.
Якщо ви вже розголосили інформацію про банківську карту та помітили шахрайські дії, одразу звертайтесь до банку та кіберполіції.
Нагадаємо, нещодавно у компанії "Нова пошта" попередили клієнтів про шахрайську схему, яка з'явилась у мережі Інтернет. Йдеться про акції нібито від імені компанії, присвячені Різдвяно-новорічним святам.
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