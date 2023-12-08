Деньги за "лайки" — киберполиция предупредила украинцев об онлайн-мошенниках

Киберспециалист работает на компьютере. Фото: скриншот с видео

Аферисты придумали новую мошенническую схему — они предлагают пересматривать короткие видео и ставить "лайки" в популярных социальных сетях за деньги. Однако, таким образом, они собирают персональные данные, в частности, информацию о банковской карте.

Об этом рассказали в Нацполиции и призвали украинцев быть осмотрительными.

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Правоохранители рассказали, что одной из распространенных мошеннических схем есть предложение легкого заработка за просмотр видео. Такие сообщения аферисты посылают в популярных мессенджерах, нужно якобы только перейти по отправленным ссылкам и ставить лайки на видео в TikTok или отзывы в Google-картах.

Сначала за такие задачи мошенники могут даже выплатить от 100 до 500 гривен, чтобы втереться в доверие, однако таким образом, они собирают персональные данные, в частности информацию о банковской карте.

"Далее аферисты предлагают присоединиться к так называемой "рабочей группе" с возможностью значительно большего заработка. Гражданин получает задачу оплатить приобретение товаров или услуг, определенных администратором группы. Для первого раза это относительно небольшая сумма. Есть даже шанс получить выплату на карточку после первого раза — так мошенники еще больше втираются в доверие", — рассказывают о мошеннической схеме правоохранители.

Следующий шаг — администраторы предлагают приобрести несуществующий товар по более высоким ценам. При этом предоставляют фишинговые ссылки на мошеннические онлайн-магазины, где нужно ввести конфиденциальную платежную информацию. Таким образом они получают доступ к счетам жертв и присваивают их сбережения.

"Если вы осведомлены о такой "схеме", не следует пытаться получить деньги от мошенников даже на первых этапах — любое общение с аферистами это риск потерять свои сбережения", — подчеркивают в полиции.

Как не попасть на крючок мошенников

В киберполиции рассказали, чтобы не стать жертвой мошенников нужно следовать следующим советам:

отдавать предпочтение вакансиям с официальным трудоустройством;

не доверять предложениям незнакомцев получить деньги даром — скорее всего, вы натолкнулись на мошенников;

не осуществлять перевод средств на неизвестные счета;

не сообщать конфиденциальную информацию посторонним (данные карты, логин и пароли в онлайн банкинг и т.п.);

никогда не вводить конфиденциальные данные на подозрительных сайтах;

не переходить за сомнительными гиперссылками, ведь за ними может скрываться фишинговый ресурс. Внимательно просматривайте URL-адрес нужного сайта — любая неточность может свидетельствовать, что вы оказались на фишинговом ресурсе.

Если вы уже разгласили информацию о банковской карте и заметили мошеннические действия, сразу обращайтесь в банк и киберполицию.

Напомним, недавно в компании "Новая почта" предупредили клиентов о мошеннической схеме, появившейся в сети Интернет. Речь идет об акциях якобы от имени компании, посвященных рождественско-новогодним праздникам.