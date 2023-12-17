В TikTok 13 тысяч российских ботов работали на дискридитацию руководства Украины

Смартфон с приложением TikTok в руке. Фото: Fox Business

Россия проводила дезинформационную операцию на базе социальной сети TikTok. Она была направлена на бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова в частности, и украинское правительство в целом. Основной темой фейков была сплошная коррупция.

Об этом говорится в расследовании Лаборатории цифровых криминалистических исследований (DFRLab) совместно с BBC Verify.

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В чем заключалась дезинформационная кампания

Кампания проводилась ботами, которые распространяли видео по меньшей мере на семи языках с обвинениями Резникова в покупке роскошных поместий и автомобилей. Таким образом, он якобы получал прибыль от войны.

Также были видео о дочери Резникова Анастасии Штейнгаузе, которая якобы купила виллу в Мадриде через подставную компанию на Кипре.

В расследовании упоминают и кампанию против генерала Валерия Залужного, якобы купившего виллу в Чили.

Созданный россиянами бот. Фото: скриншот

Один из созданных спецслужбами РФ бот. Фото: скриншот

Бот, сгенерированный сецслужбами РФ. Фото: скриншот

Как удалось раскрыть сеть ботов

DFRLab обнаружила тысячи подозрительных аккаунтов TikTok, постивших похожие или почти одинаковые видео. На них вышли через другую соцсеть — Х (бывшая Twitter).

Учетные записи, публиковавшие эти видео, использовали подобные сказы и шаблоны твитов. Они в основном загружали только одно видео на новом аккаунте и использовали аудио, созданное искусственным интеллектом.

Сколько было задействовано ботов

Специалисты TikTok уже обнаружили более 12 800 аккаунтов участвовавших в сделке. Суммарно у них было более 847 тысяч подписчиков. Предварительно сообщается, что они генерировали сотни миллионов просмотров.

Компания TikTok описала это как самую большую информационную операцию, которую когда-либо обнаружили на платформе. Специалисты выразили уверенность, что сделка была организована спецслужбами РФ.

Ранее мы сообщали, что аферисты придумали новую мошенническую схему — они предлагают пересматривать короткие видео и ставить "лайки" в популярных социальных сетях за деньги. Однако таким образом они собирают персональные данные, в частности, информацию о банковской карте.