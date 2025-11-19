Відео
Головна Новини дня У Тернополі зросла кількість загиблих — під завалами є люди

У Тернополі зросла кількість загиблих — під завалами є люди

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 09:33
Оновлено: 09:53
Обстріл Тернополя 19 листопада — кількість жертв зросла
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС України

У Тернополі тривають пошуково-рятувальні роботи та ліквідації наслідків ракетного удару Росії. Відомо, що кількість жертв внаслідок вибуху збільшилась.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський. 

Читайте також:

У Тернополі триває пошук людей під завалами

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в низці областей тривають масштабні рятувальні роботи після нічної атаки Росії. За його словами, протягом однієї ночі ворог випустив по Україні понад 470 ударних дронів та 48 ракет різних типів, серед яких були й балістичні, і крилаті. 

Зеленський повідомив, що на цей момент підтверджено десятки поранених. Крім того, кількість загиблих зросла до дев’яти людей. На місцях працюють усі необхідні служби — від рятувальників та медиків до комунальних бригад.

"У Тернополі були влучання у житлові девʼятиповерхівки, виникли пожежі. На жаль, є значні руйнування будинків, і під завалами можуть бути люди. Усі необхідні служби працюють на місцях, кожне життя намагаються врятувати. Станом на зараз відомо про десятки постраждалих і, на жаль, дев’ять людей загинуло", — повідомив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у Тернополі є серйозні руйнування житлових багатоповерхівок внаслідок масованого обстрілу.

Відомо, що у місті тимчасові перебої в роботі громадського транспорту, запроваджені екстрені відключення світла.

смерть Тернопіль обстріли війна ракетний удар
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
