Обстрел Тернополя 19 ноября — количество жертв возросло

В Тернополе продолжаются поисково-спасательные работы и ликвидации последствий ракетного удара России. Известно, что количество жертв в результате взрыва увеличилось.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

В Тернополе продолжается поиск людей под завалами

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ряде областей продолжаются масштабные спасательные работы после ночной атаки России. По его словам, в течение одной ночи враг выпустил по Украине более 470 ударных дронов и 48 ракет различных типов, среди которых были и баллистические, и крылатые.

Зеленский сообщил, что на данный момент подтверждены десятки раненых. Кроме того, количество погибших возросло до девяти человек. На местах работают все необходимые службы — от спасателей и медиков до коммунальных бригад.

"В Тернополе были попадания в жилые девятиэтажки, возникли пожары. К сожалению, есть значительные разрушения домов, и под завалами могут быть люди. Все необходимые службы работают на местах, каждую жизнь пытаются спасти. По состоянию на сейчас известно о десятках пострадавших и, к сожалению, девять человек погибли", — сообщил Владимир Зеленский.

Напомним, в Тернополе есть серьезные разрушения жилых многоэтажек в результате массированного обстрела.

Известно, что в городе временные перебои в работе общественного транспорта, введены экстренные отключения света.