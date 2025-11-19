Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Тернополе возросло количество погибших — под завалами есть люди

В Тернополе возросло количество погибших — под завалами есть люди

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 09:33
обновлено: 09:53
Обстрел Тернополя 19 ноября — количество жертв возросло
Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Украины

В Тернополе продолжаются поисково-спасательные работы и ликвидации последствий ракетного удара России. Известно, что количество жертв в результате взрыва увеличилось.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Реклама
Читайте также:

В Тернополе продолжается поиск людей под завалами

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ряде областей продолжаются масштабные спасательные работы после ночной атаки России. По его словам, в течение одной ночи враг выпустил по Украине более 470 ударных дронов и 48 ракет различных типов, среди которых были и баллистические, и крылатые.

Зеленский сообщил, что на данный момент подтверждены десятки раненых. Кроме того, количество погибших возросло до девяти человек. На местах работают все необходимые службы — от спасателей и медиков до коммунальных бригад.

"В Тернополе были попадания в жилые девятиэтажки, возникли пожары. К сожалению, есть значительные разрушения домов, и под завалами могут быть люди. Все необходимые службы работают на местах, каждую жизнь пытаются спасти. По состоянию на сейчас известно о десятках пострадавших и, к сожалению, девять человек погибли", — сообщил Владимир Зеленский.

Напомним, в Тернополе есть серьезные разрушения жилых многоэтажек в результате массированного обстрела.

Известно, что в городе временные перебои в работе общественного транспорта, введены экстренные отключения света.

смерть Тернополь обстрелы ракетный удар
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации