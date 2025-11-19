Обстрел Тернополя 19 ноября — количество жертв возросло

В Тернополе возросло количество погибших — под завалами есть люди
В Тернополе продолжаются поисково-спасательные работы и ликвидации последствий ракетного удара России. Известно, что количество жертв в результате взрыва увеличилось.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
В Тернополе продолжается поиск людей под завалами
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ряде областей продолжаются масштабные спасательные работы после ночной атаки России. По его словам, в течение одной ночи враг выпустил по Украине более 470 ударных дронов и 48 ракет различных типов, среди которых были и баллистические, и крылатые.
Зеленский сообщил, что на данный момент подтверждены десятки раненых. Кроме того, количество погибших возросло до девяти человек. На местах работают все необходимые службы — от спасателей и медиков до коммунальных бригад.
"В Тернополе были попадания в жилые девятиэтажки, возникли пожары. К сожалению, есть значительные разрушения домов, и под завалами могут быть люди. Все необходимые службы работают на местах, каждую жизнь пытаются спасти. По состоянию на сейчас известно о десятках пострадавших и, к сожалению, девять человек погибли", — сообщил Владимир Зеленский.
Напомним, в Тернополе есть серьезные разрушения жилых многоэтажек в результате массированного обстрела.
Известно, что в городе временные перебои в работе общественного транспорта, введены экстренные отключения света.
