У Таганрозі РФ горить портовий термінал із нафтопродуктами - деталі

Пожежа внаслідок атаки. Ілюстративне фото: росзмі

У Таганрозі Ростовської області РФ спалахнула пожежа на території портового терміналу ТОВ "Курганнефтепродукт". За повідомленнями російських пабліків, атака тривала протягом усієї ночі.

Про це повідомляють росзмі, передає Новини.LIVE.

У Таганрозі загорівся термінал, пов’язаний із перевезенням нафтопродуктів

У мережі з’явилися повідомлення про пожежу на портовому терміналі ТОВ "Курганнефтепродукт" у Таганрозі. За даними російських пабліків, подія сталася внаслідок атаки, яка тривала всю ніч.

Зазначається, що основним напрямом роботи терміналу є перевалка нафтопродуктів — зокрема їхнє завантаження та розвантаження на морські судна.

Інші деталі події, зокрема інформація про масштаби пошкоджень та можливі наслідки, наразі не повідомляються. Офіційних коментарів щодо ситуації поки немає.

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