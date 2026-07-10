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Головна Новини дня У Таганрозі РФ спалахнув портовий термінал нафтопродуктів

У Таганрозі РФ спалахнув портовий термінал нафтопродуктів

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2026 08:22
У Таганрозі РФ горить портовий термінал із нафтопродуктами - деталі
Пожежа внаслідок атаки. Ілюстративне фото: росзмі

У Таганрозі Ростовської області РФ спалахнула пожежа на території портового терміналу ТОВ "Курганнефтепродукт". За повідомленнями російських пабліків, атака тривала протягом усієї ночі.

Про це повідомляють росзмі, передає Новини.LIVE.

У Таганрозі загорівся термінал, пов’язаний із перевезенням нафтопродуктів

У мережі з’явилися повідомлення про пожежу на портовому терміналі ТОВ "Курганнефтепродукт" у Таганрозі. За даними російських пабліків, подія сталася внаслідок атаки, яка тривала всю ніч.

Зазначається, що основним напрямом роботи терміналу є перевалка нафтопродуктів — зокрема їхнє завантаження та розвантаження на морські судна.

Інші деталі події, зокрема інформація про масштаби пошкоджень та можливі наслідки, наразі не повідомляються. Офіційних коментарів щодо ситуації поки немає.

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Новини.LIVE писали, що в Бєлгороді в ніч проти 7 липня пролунала серія потужних вибухів. Повідомлялося про пошкодження лінійного виробничого управління магістральних газопроводів. Унаслідок події частина міста залишилася без електроенергії та водопостачання.

пожежа війна в Україні удари по РФ
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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