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Главная Новости дня В Таганроге РФ загорелся портовый терминал по перевалке нефтепродуктов

В Таганроге РФ загорелся портовый терминал по перевалке нефтепродуктов

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2026 08:22
В Таганроге (Россия) горит портовый терминал с нефтепродуктами — подробности
Пожар в результате атаки. Иллюстративное фото: РосСМИ

В Таганроге Ростовской области РФ вспыхнул пожар на территории портового терминала ООО "Курганнефтепродукт". По сообщениям российских пабликов, пожар продолжался всю ночь.

Об этом сообщают российские СМИ, передает Новини.LIVE.

В Таганроге загорелся терминал, связанный с перевозкой нефтепродуктов

В сети появились сообщения о пожаре на портовом терминале ООО "Курганнефтепродукт" в Таганроге. По данным российских пабликов, происшествие произошло в результате атаки, которая продолжалась всю ночь.

Отмечается, что основным направлением деятельности терминала является перевалка нефтепродуктов — в частности, их погрузка и разгрузка на морские суда.

Другие детали происшествия, в частности информация о масштабах повреждений и возможных последствиях, пока не сообщаются. Официальных комментариев по поводу ситуации пока нет.

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пожар война в Украине удары по РФ
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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