Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У світі з'явиться нова держава — кому Франція дала автономію

У світі з'явиться нова держава — кому Франція дала автономію

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 03:47
Нова Каледонія отримала статус автономії від Франції, про що укладено угоду
Мешканці Нової Каледонії на мітингу. Фото: Reuters

Політичні рухи Нової Каледонії (заморська територія Франції) оголосили про досягнення угоди щодо створення нової держави, яка матиме автономію. Це сталось після черги референдумів у 2018, 2020 і 2021 роках (більшість висловилась проти незалежності), а також після масових протестів у 2024 році.

Про це інформує видання Politico.

Реклама
Читайте також:

Які умови автономії Нової Каледонії

У світі з'явиться нова держава — кому Франція дала автономію - фото 1
Розташування Нової Каледонії. Фото: Вікімедіа

Компромісну угоду між прихильниками й противниками незалежності Нової Каледонії уклали в Буживалі, передмісті Парижа. Угода передбачає, що жителі Нової Каледонії отримають окреме громадянство і зможуть бути власниками двох паспортів.

Реклама

Новій державі також буде делеговано повноваження на ведення самостійної міжнародної політики, а Франція зобов'язується надати допомогу в економічному розвитку Нової Каледонії.

Перш ніж угода про нову державу набуде чинності, її мають схвалити в парламенті Франції та на референдумі в Новій Каледонії.

Реклама

Президент Франції Еммануель Макрон привітав угоду, переговори про яку тривали понад десять днів.

"Держава Нова Каледонія у складі Республіки: це ставка на довіру... Настав час поваги, стабільності та об'єднання доброї волі для побудови спільного майбутнього", — заявив Макрон.

Що відомо про Нову Каледонію

У світі з'явиться нова держава — кому Франція дала автономію - фото 2
Бухта в Новій Каледонії. Фото: Reuters

Це архіпелаг у Тихому океані, що складається з великого однойменного острова та кількох маленьких островів і розташований приблизно за півтори тисячі кілометрів від східного узбережжя Австралії. Його населення — близько 250 тисяч осіб. Понад 40% з них становлять канаки — меланезійський народ, що історично мешкає на цих островах, близько 25% — європейці, решта — метиси та представники інших народів.

Франція оголосила Нову Каледонію своєю заморською територією 1853 року. У складі Франції Нова Каледонія формально є "адміністративно-територіальним утворенням з особливим статусом".

Ми вже інформували, що Еммануель Макрон під час виступу в британському парламенті наголосив на непохитній підтримці Європою України. 

Раніше повідомлялось, що вперше з 1923 року в Парижі було відкрито для купання річку Сена. Влада міста забезпечила ці локації роздягальнями та іншими зручностями.

Франція референдум Тихий океан політики незалежність
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації