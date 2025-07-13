Нова Каледонія отримала статус автономії від Франції, про що укладено угоду

Мешканці Нової Каледонії на мітингу. Фото: Reuters

Політичні рухи Нової Каледонії (заморська територія Франції) оголосили про досягнення угоди щодо створення нової держави, яка матиме автономію. Це сталось після черги референдумів у 2018, 2020 і 2021 роках (більшість висловилась проти незалежності), а також після масових протестів у 2024 році.

Про це інформує видання Politico.

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Розташування Нової Каледонії. Фото: Вікімедіа

Компромісну угоду між прихильниками й противниками незалежності Нової Каледонії уклали в Буживалі, передмісті Парижа. Угода передбачає, що жителі Нової Каледонії отримають окреме громадянство і зможуть бути власниками двох паспортів.

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Новій державі також буде делеговано повноваження на ведення самостійної міжнародної політики, а Франція зобов'язується надати допомогу в економічному розвитку Нової Каледонії.

Перш ніж угода про нову державу набуде чинності, її мають схвалити в парламенті Франції та на референдумі в Новій Каледонії.

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Президент Франції Еммануель Макрон привітав угоду, переговори про яку тривали понад десять днів.

"Держава Нова Каледонія у складі Республіки: це ставка на довіру... Настав час поваги, стабільності та об'єднання доброї волі для побудови спільного майбутнього", — заявив Макрон.

Що відомо про Нову Каледонію

Бухта в Новій Каледонії. Фото: Reuters

Це архіпелаг у Тихому океані, що складається з великого однойменного острова та кількох маленьких островів і розташований приблизно за півтори тисячі кілометрів від східного узбережжя Австралії. Його населення — близько 250 тисяч осіб. Понад 40% з них становлять канаки — меланезійський народ, що історично мешкає на цих островах, близько 25% — європейці, решта — метиси та представники інших народів.

Франція оголосила Нову Каледонію своєю заморською територією 1853 року. У складі Франції Нова Каледонія формально є "адміністративно-територіальним утворенням з особливим статусом".

Ми вже інформували, що Еммануель Макрон під час виступу в британському парламенті наголосив на непохитній підтримці Європою України.

Раніше повідомлялось, що вперше з 1923 року в Парижі було відкрито для купання річку Сена. Влада міста забезпечила ці локації роздягальнями та іншими зручностями.