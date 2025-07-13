Новая Каледония получила статус автономии от Франции, о чем заключено соглашение

В мире появится новое государство — кому Франция дала автономию
Политические движения Новой Каледонии (заморская территория Франции) объявили о достижении соглашения о создании нового государства, которое будет иметь автономию. Это произошло после очереди референдумов в 2018, 2020 и 2021 годах (большинство высказалось против независимости), а также после массовых протестов в 2024 году.
Об этом информирует издание Politico.
Какие условия автономии Новой Каледонии
Компромиссное соглашение между сторонниками и противниками независимости Новой Каледонии заключили в Буживале, пригороде Парижа. Соглашение предусматривает, что жители Новой Каледонии получат отдельное гражданство и смогут быть владельцами двух паспортов.
Новому государству также будут делегированы полномочия на ведение самостоятельной международной политики, а Франция обязуется оказать помощь в экономическом развитии Новой Каледонии.
Прежде чем соглашение о новом государстве вступит в силу, его должны одобрить в парламенте Франции и на референдуме в Новой Каледонии.
Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал соглашение, переговоры о котором продолжались более десяти дней.
"Государство Новая Каледония в составе Республики: это ставка на доверие... Пришло время уважения, стабильности и объединения доброй воли для построения общего будущего", — заявил Макрон.
Что известно о Новой Каледонии
Это архипелаг в Тихом океане, состоящий из большого одноименного острова и нескольких маленьких островов и расположенный примерно в полутора тысячах километров от восточного побережья Австралии. Его население — около 250 тысяч человек. Более 40% из них составляют канаки — меланезийский народ, исторически проживающий на этих островах, около 25% — европейцы, остальные — метисы и представители других народов.
Франция объявила Новую Каледонию своей заморской территорией в 1853 году. В составе Франции Новая Каледония формально является "административно-территориальным образованием с особым статусом".
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