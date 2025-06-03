У Сумах внаслідок атаки загинули двоє людей є багато поранених

У Сумах зросла кількість загиблих та постраждалих від атаки Росії
У вівторок, 3 червня, близько 09:00 ранку ворог завдав серію ударів по Сумах із реактивних систем залпового вогню дальньої дії. Відомо про збільшення кількості загиблих та поранених внаслідок атак.
Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.
У Сумах загинуло двоє людей, десятки мають поранення
Наслідки атаки виявилися трагічними: двоє людей загинули, ще близько 20 — отримали поранення. Серед постраждалих є 17-річна дитина, а також люди, які перебувають у важкому стані.
За попередніми даними, зафіксовано п’ять влучань. Під вогнем опинився один із медичних закладів міста, також пошкоджено житлові будинки та цивільні автомобілі.
У зв’язку з атакою в обласному центрі розгорнуто штаб з ліквідації її наслідків. На місці працюють рятувальники, медики, правоохоронці та представники міської влади.
Нагадаємо, вранці, 3 червня, Росія завдала удару по Сумах. Один із снарядів влучив в центр міста.
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