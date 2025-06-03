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В Сумах возросло количество погибших и пострадавших от атаки РФ

3 июня 2025 10:51
Анастасия Постоенко - Редактор
В Сумах в результате атаки погибли два человека есть много раненых
Медики оказывают помощь раненому человеку. Фото: Кордон.Медиа
Анастасия Постоенко - Редактор

Во вторник, 3 июня, около 09:00 утра враг нанес серию ударов по Сумам из реактивных систем залпового огня дальнего действия. Известно об увеличении количества погибших и раненых в результате атак.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

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Последствия атаки оказались трагическими: два человека погибли, еще около 20 — получили ранения. Среди пострадавших есть 17-летний ребенок, а также люди, которые находятся в тяжелом состоянии.

Суми
Медики оказывают помощь раненым. Фото: Кордон.Медиа
Обстріл Сум 3 червня
Транспортировка раненого. Фото: Кордон.Медиа

По предварительным данным, зафиксировано пять попаданий. Под огнем оказалось одно из медицинских учреждений города, также повреждены жилые дома и гражданские автомобили.

Пляма крові
Пятно от крови на земле. Фото: Кордон.Медиа

В связи с атакой в областном центре развернут штаб по ликвидации ее последствий. На месте работают спасатели, медики, правоохранители и представители городской власти.

Удар по Сумах 3 червня
Женщина с ранением. Фото: Кордон.Медиа

Напомним, утром, 3 июня, Россия нанесла удар по Сумам. Один из снарядов попал в центр города.

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