В Сумах в результате атаки погибли два человека есть много раненых

Медики оказывают помощь раненому человеку. Фото: Кордон.Медиа

Во вторник, 3 июня, около 09:00 утра враг нанес серию ударов по Сумам из реактивных систем залпового огня дальнего действия. Известно об увеличении количества погибших и раненых в результате атак.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

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Последствия атаки оказались трагическими: два человека погибли, еще около 20 — получили ранения. Среди пострадавших есть 17-летний ребенок, а также люди, которые находятся в тяжелом состоянии.

Медики оказывают помощь раненым. Фото: Кордон.Медиа

Транспортировка раненого. Фото: Кордон.Медиа

По предварительным данным, зафиксировано пять попаданий. Под огнем оказалось одно из медицинских учреждений города, также повреждены жилые дома и гражданские автомобили.

Пятно от крови на земле. Фото: Кордон.Медиа

В связи с атакой в областном центре развернут штаб по ликвидации ее последствий. На месте работают спасатели, медики, правоохранители и представители городской власти.

Женщина с ранением. Фото: Кордон.Медиа

Напомним, утром, 3 июня, Россия нанесла удар по Сумам. Один из снарядов попал в центр города.