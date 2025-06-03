Росія вдарила по центру Сум 3 червня — є постраждалі

Росія атакувала в Сумах по авто в центрі міста — є постраждалі
У вівторок, 3 червня, Росія вдарила по центру Сум. Внаслідок удару повністю згоріли два цивільні автомобілі, є травмовані та загинула людина.
Про це повідомив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар.
Росія обстріляла центр Сум
На місці події працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. Їм вдалося оперативно локалізувати пожежу, що спалахнула після вибуху.
Дві автівки, які перебували поблизу епіцентру влучання, згоріли вщент. Уточнюється тип озброєння, яким ворог здійснив атаку, а також масштаби пошкоджень і точна кількість постраждалих.
За кілька хвилин до вибуху Повітряні сили ЗСУ попереджали про підвищену активність ворожої авіації на північно-східному напрямку, зокрема щодо ймовірного застосування керованих авіабомб по території Сумської області.
Нагадаємо, Росія регулярно обстрілює Сумщину та Суми, в регіоні точаться бойові дії у прикордонній зоні.
Кілька днів тому окупанти атакували житловий сектор в Сумах.
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