Росія вдарила по центру Сум 3 червня — є постраждалі

Знищені автівки. Фото: Кордон.Медіа

У вівторок, 3 червня, Росія вдарила по центру Сум. Внаслідок удару повністю згоріли два цивільні автомобілі, є травмовані та загинула людина.

Про це повідомив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар.

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На місці події працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. Їм вдалося оперативно локалізувати пожежу, що спалахнула після вибуху.

Центр міста після удару. Фото: Кордон.Медіа

Дві автівки, які перебували поблизу епіцентру влучання, згоріли вщент. Уточнюється тип озброєння, яким ворог здійснив атаку, а також масштаби пошкоджень і точна кількість постраждалих.

Згорілі автомобілі. Фото: Сумська міська рада

Пожежники гасять автомобілі. Фото: Сумська міська рада

За кілька хвилин до вибуху Повітряні сили ЗСУ попереджали про підвищену активність ворожої авіації на північно-східному напрямку, зокрема щодо ймовірного застосування керованих авіабомб по території Сумської області.

Попередження ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Росія регулярно обстрілює Сумщину та Суми, в регіоні точаться бойові дії у прикордонній зоні.

Кілька днів тому окупанти атакували житловий сектор в Сумах.