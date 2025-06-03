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Росія атакувала в Сумах по авто в центрі міста — є постраждалі

3 червня 2025 09:45
Анастасія Постоєнко - Редактор
Росія вдарила по центру Сум 3 червня — є постраждалі
Знищені автівки. Фото: Кордон.Медіа
Анастасія Постоєнко - Редактор

У вівторок, 3 червня, Росія вдарила по центру Сум. Внаслідок удару повністю згоріли два цивільні автомобілі, є травмовані та загинула людина. 

Про це повідомив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар.

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На місці події працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. Їм вдалося оперативно локалізувати пожежу, що спалахнула після вибуху.

Суми обстріл
Центр міста після удару. Фото: Кордон.Медіа

Дві автівки, які перебували поблизу епіцентру влучання, згоріли вщент. Уточнюється тип озброєння, яким ворог здійснив атаку, а також масштаби пошкоджень і точна кількість постраждалих.

Суми обстріл 3 червня
Згорілі автомобілі. Фото: Сумська міська рада
Удар по Сумах 3 червня
Пожежники гасять автомобілі. Фото: Сумська міська рада

За кілька хвилин до вибуху Повітряні сили ЗСУ попереджали про підвищену активність ворожої авіації на північно-східному напрямку, зокрема щодо ймовірного застосування керованих авіабомб по території Сумської області.

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Попередження ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Росія регулярно обстрілює Сумщину та Суми, в регіоні точаться бойові дії у прикордонній зоні. 

Кілька днів тому окупанти атакували житловий сектор в Сумах. 

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