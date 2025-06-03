Россия ударила по центру Сум 3 июня — есть пострадавшие

Уничтоженные машины. Фото: Кордон.Медиа

Во вторник, 3 июня, Россия ударила по центру Сум. В результате удара полностью сгорели два гражданских автомобиля, есть травмированные и погиб человек.

Об этом сообщил и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь.

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На месте происшествия работают спасатели, медики и другие экстренные службы. Им удалось оперативно локализовать пожар, вспыхнувший после взрыва.

Центр города после удара. Фото: Кордон.Медиа

Две машины, которые находились вблизи эпицентра попадания, сгорели дотла. Уточняется тип вооружения, которым враг совершил атаку, а также масштабы повреждений и точное количество пострадавших.

Сгоревшие автомобили. Фото: Сумской городской совет

Пожарные тушат автомобили. Фото: Сумской городской совет

За несколько минут до взрыва Воздушные силы ВСУ предупреждали о повышенной активности вражеской авиации на северо-восточном направлении, в частности относительно вероятного применения управляемых авиабомб по территории Сумской области.

Предупреждение ВС ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, Россия регулярно обстреливает Сумскую область и Сумы, в регионе идут боевые действия в приграничной зоне.

Несколько дней назад оккупанты атаковали жилой сектор в Сумах.