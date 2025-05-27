Росія атакувала Суми — в ДСНС показали фото і розповіли подробиці

Рятувальник ДСНС гасить вогонь. Фото: ДСНС України

У ніч на 27 травня російські війська завдали серії ударів по Сумах, внаслідок чого постраждала цивільна інфраструктура та житлові будинки. Один із безпілотників вдарив по нежитловому об’єкту, спричинивши часткове руйнування даху та займання. Пожежу вдалося оперативно загасити.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

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Рятувальники прибули на місце пожежі в Сумах. Фото: ДСНС Сумщини

Наслідки обстрілу на приватній житловій території. Фото: ДСНС Сумщини

Крім того, авіаудару зазнав житловий сектор обласного центру. Внаслідок атаки пошкоджені приватні оселі, багатоквартирний будинок, а також автомобілі містян.

Рятувальники проводять роботу з ліквідації наслідків обстрілів. Фото: ДСНС Сумщини

Рятувальники відпоюють собаку. Фото: ДСНС Сумщини

На місці працювали підрозділи ДСНС, які надали першочергову допомогу постраждалим мешканцям та ліквідували осередки загоряння.

Нагадаємо, вчора, 26 травня, в Сумській ОВА повідомили про масові обстріли з боку російських військ.

Також стало відомо, що російські війська просуваються на Сумщині.