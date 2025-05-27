Росія атакувала Суми — в ДСНС показали фото і розповіли подробиці

Росія вдарила по житловому сектору в Сумах — ДСНС показали фото
У ніч на 27 травня російські війська завдали серії ударів по Сумах, внаслідок чого постраждала цивільна інфраструктура та житлові будинки. Один із безпілотників вдарив по нежитловому об’єкту, спричинивши часткове руйнування даху та займання. Пожежу вдалося оперативно загасити.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.
Росіяни атакували Суми в ніч проти 27 травня
Крім того, авіаудару зазнав житловий сектор обласного центру. Внаслідок атаки пошкоджені приватні оселі, багатоквартирний будинок, а також автомобілі містян.
На місці працювали підрозділи ДСНС, які надали першочергову допомогу постраждалим мешканцям та ліквідували осередки загоряння.
Нагадаємо, вчора, 26 травня, в Сумській ОВА повідомили про масові обстріли з боку російських військ.
Також стало відомо, що російські війська просуваються на Сумщині.
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