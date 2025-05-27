Россия атаковала — Сумы в ГСЧС показали фото и рассказали подробности

Спасатель ГСЧС тушит огонь. Фото: ГСЧС Украины

В ночь на 27 мая российские войска нанесли серии ударов по Сумах, в результате чего пострадала гражданская инфраструктура и жилые дома. Один из беспилотников ударил по нежилому объекту, вызвав частичное разрушение крыши и возгорание. Пожар удалось оперативно потушить.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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Спасатели прибыли на место пожара в Сумах. Фото: ГСЧС Сумщины

Последствия обстрела на частной жилой территории. Фото: ГСЧС Сумщины

Кроме того, авиаудару подвергся жилой сектор областного центра. В результате атаки повреждены частные дома, многоквартирный дом, а также автомобили горожан.

Спасатели проводят работу по ликвидации последствий обстрелов. Фото: ГСЧС Сумщины

Спасатели отпаивают собаку. Фото: ГСЧС Сумщины

На месте работали подразделения ГСЧС, которые оказали первоочередную помощь пострадавшим жителям и ликвидировали очаги возгорания.

Напомним, вчера, 26 мая, в Сумской ОГА сообщили о массовых обстрелах со стороны российских войск.

Также стало известно, что российские войска продвигаются на Сумщине.