Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Россия ударила по жилому сектору в Сумах — ГСЧС показали фото arrow

Россия ударила по жилому сектору в Сумах — ГСЧС показали фото

27 мая 2025 08:49
Анастасия Постоенко - Редактор
Россия атаковала — Сумы в ГСЧС показали фото и рассказали подробности
Спасатель ГСЧС тушит огонь. Фото: ГСЧС Украины
Анастасия Постоенко - Редактор

В ночь на 27 мая российские войска нанесли серии ударов по Сумах, в результате чего пострадала гражданская инфраструктура и жилые дома. Один из беспилотников ударил по нежилому объекту, вызвав частичное разрушение крыши и возгорание. Пожар удалось оперативно потушить.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Реклама
Читайте также:

Россияне атаковали Сумы в ночь на 27 мая

Суми атака БпЛА
Спасатели прибыли на место пожара в Сумах. Фото: ГСЧС Сумщины
Суми
Последствия обстрела на частной жилой территории. Фото: ГСЧС Сумщины

Кроме того, авиаудару подвергся жилой сектор областного центра. В результате атаки повреждены частные дома, многоквартирный дом, а также автомобили горожан.

Суми шахедна атака
Спасатели проводят работу по ликвидации последствий обстрелов. Фото: ГСЧС Сумщины
Суми дрон вдарив по будинку
Спасатели отпаивают собаку. Фото: ГСЧС Сумщины

На месте работали подразделения ГСЧС, которые оказали первоочередную помощь пострадавшим жителям и ликвидировали очаги возгорания.

Напомним, вчера, 26 мая, в Сумской ОГА сообщили о массовых обстрелах со стороны российских войск.

Также стало известно, что российские войска продвигаются на Сумщине.

пожар Сумы Сумская область обстрелы війна атака
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама