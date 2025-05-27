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Ворог просувається на Сумщині — які села захопили окупанти РФ

27 травня 2025 00:25
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Російські окупанти захопили декілька сил в Сумській області, але ЗСУ відбивають спроби просунутись далі
Боєць ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

У Сумській області місцева ОВА повідомила про просування російських окупантів. Ворогові вдалось захопити декілька сіл.

Про це повідомляє очільник сумської ОВА Олег Григоров.

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Мапа із захопленими окупантами територіями Сумщини. Фото: Deep State

Згідно з даними Григорова, зараз окупанти контролюють населені пункти Новеньке, Басівка Юнаківської громади та Веселівка, Журавка Хотінської громади. Очільник ОВА повідомив, що мешканці цих сіл були давно евакуйовані, загрози для цивільного населення там немає.

Також Григоров зазначив, що ворог продовжує спроби просування з метою створення так званої "буферної зони". Бойові дії тривають на околицях села Водолаги та поблизу Володимирівки, Біловодів, Костянтинівки та Кіндратівки Хотінської громади, а також на околицях Локні Юнаківської громади.

"Сили оборони України та усі складові сил оборони тримають ситуацію під контролем, завдаючи ворогу точних вогневих уражень. Наші захисники рішуче відбивають атаки противника та не дозволяють йому просуватися вглиб території Сумщини", — повідомив Григоров.

Раніше повідомлялось, що протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали Сумську область. Внаслідок ворожих атак загинув чоловік, також є поранені.

Крім того, у ніч проти 26 травня російські окупанти атакували Запорізьку область — є поранені.

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