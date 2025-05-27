Российские оккупанты захватили несколько сил в Сумской области, но ВСУ отбивают попытки продвинуться дальше

Боец ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В Сумской области местная ОВА сообщила о продвижении российских оккупантов. Врагу удалось захватить несколько сел.

Об этом сообщает глава сумской ОВА Олег Григоров.

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Карта с захваченными оккупантами территориями Сумской области. Фото: Deep State

Согласно данным Григорова, сейчас оккупанты контролируют населенные пункты Новенькое, Басовка Юнаковской общины и Веселовка, Журавка Хотинской общины. Глава ОВА сообщил, что жители этих сел были давно эвакуированы, угрозы для гражданского населения там нет.

Также Григоров отметил, что враг продолжает попытки продвижения с целью создания так называемой "буферной зоны". Боевые действия продолжаются в окрестностях села Водолаги и вблизи Владимировки, Беловодов, Константиновки и Кондратовки Хотинской громады, а также в окрестностях Локни Юнаковской громады.

"Силы обороны Украины и все составляющие сил обороны держат ситуацию под контролем, нанося врагу точные огневые поражения. Наши защитники решительно отражают атаки противника и не позволяют ему продвигаться вглубь территории Сумщины", — сообщил Григоров.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали Сумскую область. В результате вражеских атак погиб человек, также есть раненые.

Кроме того, в ночь на 26 мая российские оккупанты атаковали Запорожскую область - есть раненые.