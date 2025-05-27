Российские оккупанты захватили несколько сил в Сумской области, но ВСУ отбивают попытки продвинуться дальше

Враг продвигается на Сумщине — какие села захватили оккупанты РФ
В Сумской области местная ОВА сообщила о продвижении российских оккупантов. Врагу удалось захватить несколько сел.
Об этом сообщает глава сумской ОВА Олег Григоров.
Что россияне захватили на Сумщине
Согласно данным Григорова, сейчас оккупанты контролируют населенные пункты Новенькое, Басовка Юнаковской общины и Веселовка, Журавка Хотинской общины. Глава ОВА сообщил, что жители этих сел были давно эвакуированы, угрозы для гражданского населения там нет.
Также Григоров отметил, что враг продолжает попытки продвижения с целью создания так называемой "буферной зоны". Боевые действия продолжаются в окрестностях села Водолаги и вблизи Владимировки, Беловодов, Константиновки и Кондратовки Хотинской громады, а также в окрестностях Локни Юнаковской громады.
"Силы обороны Украины и все составляющие сил обороны держат ситуацию под контролем, нанося врагу точные огневые поражения. Наши защитники решительно отражают атаки противника и не позволяют ему продвигаться вглубь территории Сумщины", — сообщил Григоров.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали Сумскую область. В результате вражеских атак погиб человек, также есть раненые.
Кроме того, в ночь на 26 мая российские оккупанты атаковали Запорожскую область - есть раненые.
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